19 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

MANİSA ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında Aşağıçobanisa; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:56.485-2024-04-19 15:00:03.882 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:59.32-2024-04-19 15:00:09.002 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:59.32-2024-04-19 15:00:09.002 saatleri arasında Reşat Bey; 613. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:59.32-2024-04-19 15:00:09.002 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, 758, İsimsiz44, İsimsiz74, 783, 192., 751. Sk., 752. Sk., 756. Sk., 758, 777., 778. Sk., 779. Sk., 780. Sk., 781. Sk., 782. Sk., 755., 745. Sk., 778 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:52.073-2024-04-19 18:00:00.708 saatleri arasında Efendi; İsimsiz33, İsimsiz34, 270, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, 267/1, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz172, ŞEHİT SERDAR DENİZER, ŞEHİT SERDAR DENİZER, 269, ŞEHİT SERDAR DENİZER , t.s., şehit sedar denir er sk, su kuyuları , 267/1, şehit serdar deniz er , 267/1. Sk., 269., 270., 270/1. Sk., 271., 273., 267/1, 270 sk, 270, 267/1., 270, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz4, İsimsiz3, 270, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:52.073-2024-04-19 18:00:00.708 saatleri arasında Cumhuriyet; 269/1. Sk., 269., 265/1., 265. Sk., 263/2. Sk., 263/1. Sk., 263., ŞEHİT SERDAR DENİZER, 269, 269, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:52.073-2024-04-19 18:00:00.708 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 10:00:08.675-2024-04-19 12:00:14.836 saatleri arasında Eskin; , İsimsiz5, Eskin Köyü İç Yolu, Eskin elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 10:00:08.675-2024-04-19 12:00:14.836 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 18:00:49.075-2024-04-19 20:00:57.654 saatleri arasında Fatih; ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 18:00:49.075-2024-04-19 20:00:57.654 saatleri arasında Yenicami; İsimsiz28, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ŞHT.SAVCI ETHEM EKİM, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 18:00:49.075-2024-04-19 20:00:57.654 saatleri arasında Kurtuluş; ATATÜRK, İsimsiz64, İsimsiz44, İsimsiz32, 3 EYLÜL, ADNAN MENDERES, 1 Nolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 18:00:49.075-2024-04-19 20:00:57.654 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 10:00:26.831-2024-04-19 11:00:49.269 saatleri arasında Çavlu; İsimsiz8, , çavlu iç yolu , BERBEROĞLU, ÇAVLU, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 10:00:26.831-2024-04-19 11:00:49.269 saatleri arasında Taytan; İsimsiz227, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 10:00:26.831-2024-04-19 11:00:49.269 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 10:00:38.343-2024-04-19 16:00:47.301 saatleri arasında Asmacık; Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz3, , İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 10:00:38.343-2024-04-19 16:00:47.301 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 16:00:52.073-2024-04-19 18:00:00.708 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.