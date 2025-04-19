19 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:18

MANİSA ilinde 19 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz41, güzelköy, İsimsiz38, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz1, güzelköy, güzelkçy, Manisa Akhisar Yolu, Güzelköy Köyü İç Yolu, Güzelköy Köyü Yolu, GÜZELKÖY, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, güzelköy, İsimsiz69, güzelköy, güzelköy, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, güzelköy iç yolu, İsimsiz56, İsimsiz55, güzelköy sk, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz26, İsimsiz25, 1, , İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Kuşlubahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Yeniharmandalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:47.687-2025-04-19 15:00:55.399 saatleri arasında Kağan; İsimsiz2, , İsimsiz1, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz38, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:03.592-2025-04-19 15:00:13.586 saatleri arasında Spil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:16.866-2025-04-19 15:00:25.663 saatleri arasında Kurtuluş; 254. Sk., Gümüşçayı Cd., 273. Sk., 269. Sk., 261. Sk., 257. Sk., 249. Sk., , 246., 248. Sk., ŞÜHEDA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 09:00:16.866-2025-04-19 15:00:25.663 saatleri arasında Hacıbektaşlı; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-19 2025-04-19 09:00:37.669-2025-04-19 10:00:44.686 saatleri arasında Zafer; Hacı Raşit Sk., GÜVERCİN, KOSOVA, ÇALDIRAN, Tandoğan Sk., VARDARLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Hatun; HATUN, , Hatun Köyü Yolu, Savaştepe Soma Yolu, Hatun Köyü İç Yolu, İsimsiz37, İsimsiz54, Hatun Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Heciz; Heciz Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, Heciz Sk., İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, Heciz Köyü İç Yolu, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Karacahisar; , Karacahisar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Kızılören; , Kızılören Köyü İç Yolu, Patika, Kızılören - Göktaş , İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Koyundere; , Koyundere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Kum; , Kum Köyü İç Yolu, Savaştepe Soma Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz14, İsimsiz17, Küçükışıklar Köyü , İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Sevişler; , Sevişler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz5, Sevişler Site, İsimsiz56, Sevişer Site, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz9, Yabacı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Beyce; , İsimsiz21, İsimsiz22, Beyce Köyü Yolu, Beyce Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz24, Beyce Sk., İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz20, Patika, İsimsiz15, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Büyük Güney; , İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Büyük Işıklar; , Büyükışıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Dualar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:06.959-2025-04-19 13:00:14.558 saatleri arasında Göktaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-19 2025-04-19 10:00:53.661-2025-04-19 16:00:59.174 saatleri arasında Zafer; Uylaş Sk., Göçmen Sk., Yelda Sk., Güneş Sk., Sarıkaya Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.