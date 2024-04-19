19 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

SAKARYA ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTIL, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 36001, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HASANBEY SK., HAYELLER, IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORU mahallelerinde DEDEYERI, DURAKLAR, DURAKLAR-, KORU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, Uavtede Yok, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU SK., 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1325 NOLU, 1326 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU SK., 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1344 NOLU, 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1412 NOLU, 1421 NOLU SK., 1546 NOLU SK., ADAPINAR, AKARSU, AKARSU SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BERAT SK., DERYA SK., GEMİ SK., HÜRREM SK., KAPTAN SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK., OKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR mahallelerinde 1137 NOLU, 1138 NOLU, 1178, HAZER, KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1170 NOLU, 12. SK., 1325, 1330 NOLU, 1331 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1347 NOLU, 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1351 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, ADAPINAR SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BAŞAK SK., BERAT, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DESTAN, DUT SK., ESER SK., GÜLŞEN SK., HURMA SK., KERKÜK, ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1027 NOLU SK., 1028 NOLU, 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, HASANFAKI, KARATEKE, MAGARA, MAĞARA, SOGUCAK, SOGUCAKOSB, SOĞUCAK, YENIKÖY, YENİKÖY mahallelerinde 1, 2001, 2003, 2004, 2005, AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., ALTYOL, ANADOLU, ANADOLU CD., ARI SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK/1, ÇAMLIK/3, ÇINAR PINARI, ÇINAR PINARI SK., DERVIS, DERVIS/3, DERVİŞ CD., DORUK, DORUK SK., GAFFAR SK., GAFFAR/1, GÜNEŞ SK., HASANFAKI KÖYÜ İÇ YOLU, KARATEKE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATEKE KÖYÜ YOLU, KARATEKE/19, KARŞIYAKA, KARŞIYAKA SK., KARTAL, KARTAL SK., KERVAN SK., KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, MAGARA/13, MAĞARA KÖYÜ İÇ YOLU, MOLLA, MOLLA CD., NEHIR, NEHİR SK., OKUR SK., SANAYI CD, SANAYI CD CD., SANAYI CD., SANAYI CD/14, SANAYI CD/4, SANAYI CD/7, SANAYI/2, SANAYİ, SANAYİ CD, SANAYİ CD CD., SANAYİ CD., SEHIT MEHMET KIRAN, SOGUCAK/1, ŞEHİT MEHMET KIRAN CD., ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEN, TARABYA, TARABYA SK., TARABYA/1, TOPGÜL SK., ULUS, UYGAR, UYGAR/1, ÜMIT/4, ÜMİT SK., ÜSTYOL, ÜSTYOL/3, VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1049 SK., 5037 SK., 5049 SK., 5051 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5066 SK., 5068 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5074 SK., 5077 SK., 5080 SK., 5082, 5082 SK., 5084 SK., 5086 SK., 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094, 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., GENİŞ SK., M.AKİF ERSOY CD., SAKARBABA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde AYAZ SK., BULUT SK., DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, SEMA SK., TUFAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12004, 12005, 3002, 3005, 3006, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AKGÜN, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ARA SK., ATAK, BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAMI, CIHANGIR, CIRIT, DALGIÇ SK., DEPO, EREN SK., ESENTEPE SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, GÜL, GÜLEN SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., İsimsiz147, KALKAVAN, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARSLI, KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜCEK CD., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., OKUL, ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEVER, SOFULAR, SOFULAR SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., UGUR, YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.