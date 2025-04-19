19 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:18

SAKARYA ilinde 19 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, CEBEK/21, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR/1, IMAMLAR/8, KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/18, UZUNALAN/19, UZUNALAN/2, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET 4003, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, 7 NOLU, BADEM SK., FEHMİ KANYILMAZ CD., İsimsiz104, MOLLAAHMETLER, SANAYİ 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1193, 1199, 1199 SK., 1201 SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266, 1266 SK., 1268, 1268 SK., 1270 SK., 1272, 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 8074. SK., 8082, 8082. SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., HANIMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, KÜPÇÜLER, TABAKHANE, YENİ mahallelerinde 1004 SK., 1007. SK., 1010. SK., 1011 SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013 SK., 1013. SK., 1015 SK., 1016 SK., 1016. SK., 1017 SK., 1017. SK., 1018 SK., 1018. SK., 1020, 1027 SK., 1027. SK., 1029 SK., 1029. SK., 1031 SK., 1033. SK., 1035 SK., 1035. SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043, 1043 SK., 1045, 1045 SK., 1046, 1046 SK., 1047, 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050, 1050 SK., 1056 SK., 1057, 1057 SK., 1058 SK., 1059, 1059 SK., 1060 SK., 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065 SK., 1066 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071, 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1074 SK., 1075, 1075 SK., 1076 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1083 SK., 1087, 1087 SK., 1091, 1091 SK., 1095, 1095 SK., 1097, 1097 SK., 1173 SK., 1175 SK., 1238 SK., 1242 SK., 1246 SK., 2001 SK., 2033 SK., 2036 SK., 3004 SK., 3005, 3005 SK., 3006 SK., 3007 SK., 3008, 3008 SK., 3010 SK., 3016, 3016 SK., 4019, 4020 SK., 4025 SK., 4027, 4027 SK., 4032 SK., 4033, 4033 SK., 4034 SK., 4035, 4035 SK., 4038 SK., 4039, 4039 SK., 4039/1. SK., 4041, 4041 SK., 4045 SK., 7087, 7087 SK., 7089 SK., 7093 SK., 7116, 7116 SK., 7122 SK., 7124 SK., 7126 SK., 7128 SK., 7130 SK., 7132, 7132 SK., 89. SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, ATATÜRK BLV., BİRLİK SİTESİ İÇİ YOLU, DEĞİRMEN CD., EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ERENLER, ERENLER CD., EVLİYA ÇELEBİ CD., HANIMELI, KARA SK., KARÇİÇEĞİ, KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., M.AKİF ERSOY CD., MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., NİSAN 17. SK., PETEK SK., SAKARYA, SAKARYA CD., TÜRBE CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, YAZILI mahallelerinde HOROZLAR, KADIKÖY CD., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 37 NOLU, 37 NOLU SK., 42 NOLU, ATATÜRK CD., ÇIÇEK, EŞREF BİTLİS BULVAR, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., MENDERES, SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 16 SK., 17 SK., 22 SK., 22. SK., 23 SK., 48. SK., 59, 59 SK., ACEM, ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKGÜN CD., ALPEREN, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., BAHÇE SK., BEREKET, BEREKET SK., BİRLİK SK., CAN, ÇAKIL SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., GÜZEL SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HANLIKÖY/3, HATIP, HATİP, HİLAL SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARLI, KARLI SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KIBAR, KINALI, KINALI SK., KİBAR, KİBAR SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., NARLI SK., NAZLI SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., ÖREN SK., PAMUK SK., PARS SK., S.H.T.SERDAR GÖKBAYRAK, SAN, SANAYI, SANAYİ, SANAYİ CD., SANSLI, SEDAT CD., SINIR, SÜMBÜL, ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALIP, TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜL, TÜTÜN, TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAMAÇ, YAZGAN, YURT, ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009, 1009 SK., 1011, 1027, 1027., 1029, 1031, 1032, 1500., 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503., 1503. SK., 1505. SK., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1518. SK., 1519. SK., 1520., 1530. SK., 1542, 1544, 216. SK., 218, ADLIYE-, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., TIRSAN, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 1003 SK., 1016, 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1016/1. SK., 1017, 1029 KÜME EVLER, 1030, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036, 1036 KÜME EVLER, 114 SK., 12 SK., 13, 13 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1 SK., 136, 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14, 140, 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 15 SK., 16, 168 SK., 17, 18 SK., 19 SK., 2, 2 SK., 20 SK., 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244 SK., 245 SK., 246 SK., 247 SK., 248 SK., 249, 25 SK., 256 SK., 257, 26 SK., 262, 262 SK., 263, 267, 267 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 284, 284 SK., 29, 29 SK., 3 SK., 30, 30 SK., 30. SK., 30. SOK, 31, 32, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 343 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4, 4 SK., 44, 5, 5020, 5024, 6 SK., 60, 61, 61 SK., 7, 7 SK., 7., 830 SK., ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., BOYUNDURUKÇU, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇİLEKLİ, DEMOKRASİ CD., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL CD., İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İPSİZ RECEP CD., İSTANBUL, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KIZILCIK CD., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., merkez, MERKEZ/1, MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ/9 SK., MERKEZ17, NEHİR CD., ÖRNEK, ÖRNEK SK., PIRI REIS, POYRAZLAR, PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, RIHTIM, SAHIL, SAHİL, SAHİL CD., SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST SK., VILLA, VİLLA CD., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6, ZAMBAK, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ, KUZULUK mahallelerinde 1014, 1014 SK., 1015, 1015., 620, 800 SK., 801, 805 SK., 807 SK., 808, 808 SK., 808/1, 809, 809 SK., 810 SK., 810/1 SK., 812, 813 SK., 814 SK., 815 SK., 816 SK., 817 SK., 818 SK., 825. SK., 827 SK., 829 SK., 829/1, 829/1 SK., 833 SK., 836, 837, 837 SK., 839, ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., BAHAR, ISTIKLAL CD., İSTİKLAL CD., KARACA CD., MEVLANA CD., PARK MEYDAN, PARK MEYDANI SK., PETEK, PETEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KULAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., BAHÇELER, BAHÇELER SK., CİHAT GARAJ SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABI SK., FARABİ SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., ORHUN, ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., DENİZLİ SK., STAT SK., TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ORHANIYE, ORHANİYE, TEPECIKLER mahallelerinde 1301., AMASYA SK., ANKARA CD., BELEDİYE SK., BENT, BENT SK., ELVAN BEY, HEDİYE SK., KOÇAK SK., MUSTAFA KEMAL SK., ORMAN, SİNAN BEY SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER mahallelerinde 880. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, GAZI, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1020., 1022., 1071., 1077., 1096., 986., AĞAÇDELEN SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., ÇALI SK., DERE SK., ELVAN BEY SK., HACI İBRAHİM SK., KEPEKLI, KEPEKLİ CD., STATYUM SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., UZUN ÇARSI, UZUN ÇARŞI SK., YENI ÇARSI, YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE mahallelerinde 567., 573., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584., 585., 585. SK., 586., 587., 590. SK., 597. SK., FATİH SULTAN MEHMET, SAHILYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK, FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 360. SK., 362., 364., 364. SK., 391. SK., 393., 393. SK., BAĞLAR, DUMAN SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, OGUZHAN, OĞUZHAN, SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., YUNUS EMRE SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL, MITHATPASA mahallelerinde 350., 370. SK., 374., 394. SK., 399. SK., 401., 403. SK., 404., 404. SK., 409., 409. SK., 426. SK., 428. SK., 429. SK., 430. SK., 434. SK., 5. CD., 588 NOLU, 605., 606. SK., 608., 725., 725. SK., 726. SK., ALTAY SK., ANADOL, BASAK, BAYRAKLI SK., BÜLBÜL SK., ÇARK, ÇELEBİ SK., DEGIRMEN, DENİZ SK., ENGİN SİTESİ İÇİ YOLU, ERGENEKON SK., ERSEN SK., ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FENER SK., GÜLBAG SK., GÜLBAĞ, GÜLBAĞ SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., HALİT EVİN, İREM SK., KADER SK., KAMELYA SK., KETEN SK., KORU SK., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK SK., MERİÇ SK., METİN SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, MUSTAFA OCAK SK., NAMIK KEMAL CD., OZAN, ÖZDEN SK., POSTAHANE SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFAK, SAKARYA VALİLİĞİ, SANAYİİ CD., SEHIT CENGIZ KARACA, SENEL, SIRIN SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN SK., TARANCI SK., TUNA SK., TÜRKMEN SK., ÜSTAD, ÜSTAD SK., YENER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 101. SK., 105. SK., 11. CD., 110. SK., 114. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 12., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 126. SK., 127. SK., 128. SK., 129. SK., 13., 13. CD., 130., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 136. SK., 137., 138., 14. CD., 140. SK., 141., 141. SK., 145. SK., 146., 147., 147. SK., 148., 148. SK., 149., 15., 150. SK., 151. SK., 152., 153., 155. SK., 156. SK., 157. SK., 158. SK., 16. CD., 161. SK., 162. SK., 167. SK., 169. SK., 173., 173. SK., 175., 180. SK., 186., 187 SK., 189., 190. SK., 194. SK., 196., 197., 198. SK., 202. SK., 204., 216., 217., 218., 219. SK., 225., 233., 237., 245., 27. SK., 3040., 3043., 3044. SK., 3046., 3053. SK., 3060. SK., 3079., 3081., 3084., 3084. SK., 3086., 3088., 3100., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3104., 3119., 3122. SK., 3132., 3132. SK., 3135., 3143., 3144., 3145., 3156., 3156. SK., 3158. SK., 3160. SK., 3161., 3162., 3162. SK., 3168. SK., 3169. SK., 3173. SK., 51. SK., 90., 90. SK., 96., 98., 99. SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ADİL SK., ARABACI SK., ARDA SK., ASIL, ATALAY SK., ATILGAN SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, ÇAM SK., ÇIRÇIR, ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, DARBOĞAZ SK., DOLUNAY SK., ECE, EMRE, EMRE SK., ENDER EVLER SİTESİ İÇ YOLU, ERDEM SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKIKÖY, ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., ESKİKÖY SK., FENERLI SK., FENERLİ SK., GAMZE, GIRNE CD., GIZEM 2, GIZEM 2 SK., GİRNE CD., GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., HOŞGÖR SK., KANUNI SK., KANUNİ SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KENAN SOFUOĞLU, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUDÜS, MEHTAP SK., MEVLANA 2, MEVLANA 2 SK., ORTA CD., ÖNDER SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, SAGLIK SK., SALKIM 2 SK., SARAY, SARDUNYA EVLERİ 2 İÇİ YOLU, SERHAT 2 SK., SERVİS, SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, SOGUKSU, SOĞUKSU SK., SUHUBE EVLERİ 1 İÇİ YOLU, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MESUT KAPLAN, TOYOTA CD., UGURLU, UĞURLU SK., UZAY SK., ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNIVERSITE BINALARI 3-, ÜNİVERSİTE CD., YAY SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2115., 2128., 2131., 2134., 2141., 2141. SK., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2215., 2218., 2219., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2305., 2306., 2307., 2316., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2402. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ADAPAZARI, ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI, CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, EVREN, EVREN SK., FIRUZE, GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HALDIZOGLU, HALDIZOĞLU SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURI KESKIN SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRBE, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL, UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1100 NOLU SK., 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 32. SK., 37. SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., INCE SK., KARASU, KARASU CD., TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 780 NOLU SK., 781 NOLU SK., 782 NOLU SK., A. NEJDET GÜVEN CD., A.NEJDET GÜVEN CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DALLI SK., GÖKÇE SK., KANCA SK., KENTPARK İÇİ YOLU, KIYI, KIYI SK., KUDÜS CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., PELİN SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SASKİ İÇ YOLU, YALIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, HÜSEYINLI, HÜSEYİNLİ, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, ÇILEKLI, ÇILEKLI/1, ÇILEKLI/2, ÇİLEKLİ SK., HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYINLI/2, HÜSEYINLI/6, HÜSEYİNLİ SK., KEMALIYE, KEMALIYE SK., KEMALIYE/1, KEMALIYE/11, KEMALIYE/12, KEMALIYE/13, KEMALIYE/2, KEMALIYE/4, KEMALIYE/5, KEMALIYE/7, KEMALIYE/8, KEMALİYE SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, GÖKGÖZ, INÖNÜ, TEPEKUM, TESVIKIYE, TEŞVİKİYE, TURGUTLU, YENICE mahallelerinde 7121, ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AK SÜT ÜRÜNLERİ, ANKARA/2, ARI SK., ARMUT, ASAGI, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇESME, ÇESME/1, ÇESME/4, ESKİ KÖY, FATIH/7, GÖREDENLER, İsimsiz120, MERKEZ/16, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/1, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/12, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/3, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/5, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/6, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/7, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/8, ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., ŞHT.POLİS PEYAMİ ALTUN, TESVIKIYE, TESVIKIYE/5, TESVIKIYE/7, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TEŞVİKİYE SK., TURGUTLU, TURGUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/10, TURGUTLU/5, TURGUTLU/7, TURGUTLU/8, TURGUTLU/9, YAVUZ SULTAN SELİM, YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2, YUKARI/3, YUKARI/4, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, YANIK mahallelerinde 2. ÇİFTDEĞİRMEN SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AL - NOUR VİLLALARI İÇİ YOLU, ANIL, ANIL SK., ARIDERE, ARIDERE CD., ATMACA SK., BAL 1, BAL SK., BARIS 2, BARIŞ SK., BASAK 1, BUKET, BÜYÜK DERE CD., BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., BÜYÜKDERE/2, CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, CANDAŞ SK., ÇAĞDAŞ CD., ÇALI 1-, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLIDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETINLER, ÇIFTEDEGIRMEN 1, ÇİFTDEĞİRMEN 1, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DEGIRMEN 2, DEREIÇI, DEREİÇİ CD., DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., DOĞANKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, EFE VİLLALARI İÇİ YOLU, FATIH 1, FATİH 1 CD., FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZI ÇAKMAK 2/1, GENÇAGA 1, GENÇAGA 1/1, GENÇAĞA CD., GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, GÖKDEMIR, GÖRKEM, GÜLİSTAN SK., HILAL, IHLAMUR KONAKLARI İÇİ YOLU, IHLAMUR KONAKLARI SİTESİ İÇİ Y, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, İKİZ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, KADIFE, KALDIRIM SK., KANARYA 2, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KELEBEK SK., KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KORELİ SK., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL SK., MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKSE 1, MENEKŞE, MENEKŞE 1, MERT SK., OCAKCI SK., OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAHRA SK., SARICAK SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SMS VİLLALARI İÇİ YOLU, SÜMBÜL 1, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT İRFAN YALNIZOĞLU SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TULİP EVLERİ İÇİ YOLU, VILLA 1, VİLLA SK., YANIK ORTA/8, YAPICI, YASAR, YAŞAR SK., YAYLA, YAYLA CD., YENİYOL SK., YESIL 1, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, PUNA ORTAKÖY mahallelerinde 14906, 14917, BEYKÖY İÇ YOLU, KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, MERKEZ_118, MERKEZ_132, MERKEZ_193, MERKEZ_3, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_57, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARTINLER, MARTİNLER, TÜRBE mahallelerinde MERKEZ_20, MERKEZ_251, MERKEZ_40, MERKEZ_56, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRBASI, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY mahallelerinde MERKEZ-, MERKEZ_134, MERKEZ_224, MERKEZ_327, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_60, MERKEZ_88, MERKEZ_95 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.