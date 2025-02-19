19 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:33

DÜZCE ilinde 19 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde 1003, BAĞLAR SK., BEŞEVLER SK., GÜNEY SK., PASA, SALYANCI CD., TİLBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAYTAR SK., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde SARIOĞLU SK., TEPELİ SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., HAMAM, KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., YAY SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5759., 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879., 5879. SK., 5880. SK., 5926., 5950., 5956., 5982., GAZHANE, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAĞA, DİLAVER, HEMŞİN, KAVAKLIK, KAYADIBI, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUKAVAK, KÜPLER, MERKEZ, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, BEYHANLI, DOĞANCILAR, DÖNGELLI MÜCAVIR, DÖNGELLİ, KIRAZYANI, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI mahallelerinde 123, 123 SK., 126, 128, 5 NOLU, AGIR, AĞIR SK., AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., FİNAL ENERJİ SİSTEMLERİ, GÖKNUR SK., GÜVEN KESKIN, GÜVEN KESKİN CD., HİLAL SK., HÜRREM SK., İSKELE SK., KIRAZYANI, KUMPINAR, PALMIYE, SEHNAZ, YILMAZ SK., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, EDİLLİ, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, KALKIN, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, TAHİRLİ, YUKARI mahallelerinde 1016, 1055, 8, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., ARABACI, CUMAYERİ KÖY YOLU, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HAYALIM, HAYALİM SK., HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KUĞU SK., MESEN, SADIK REIS, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELI, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, N KENDISI mahallelerinde 20110., 20161., 20163., 20530., 20640., 20710., ANADOLU OTOYOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20511., 20550., 20580., 21100. SK., 21300., 21310., BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELI, KÜÇÜKAHMET mahallelerinde 20600., 21000. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 330. CD., KONURALP 343., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP HILMI SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAOGLU mahallelerinde 18642. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde AHMETÇİLER CD., DR. DEVLET BAHÇELI, KEDI PINAR 4, KEDİ PINAR SK., MERT, MİLLİ EGEMENLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 733., 733. SK., 734., 734. SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., GÜN SK., KONURALP SK., KUYUMCUZADE, MEHMET AKİF CD., MURAT REİS SK., MURATBEY SK., PALACI AHMET SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446. SK., 458. SK., 459. SK., 461. SK., 462. SK., 464., 464. SK., 484. SK., 490., 5705., 5717., 5729., 5731., 5731. SK., 5734., 5736., 5736. SK., 5916., AZMIMILLI, BAYRAK, ÇATAK SK., ERCİYES SK., GAZHANE CD., HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 235. SK., 237. SK., DÜZCE CD., KONURALP 235. SK., KONURALP 236., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP DÜZCE CD., KONURALP TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 233. SK., 261. SK., KONURALP 234. SK., KONURALP 261., KONURALP TAŞLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18081., 18082., 18200. SK., HÜRRİYET CD., ŞEHZADE ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ALTUNÇAY, BALLAR, ÇAYIRTARLA, DOKUZPINAR, HATIPLI, IZMIRLI, İZMİRLİ, KETENCİLER, KÖYÜN KENDİSİ, KURTSUYU, N KENDISI, OTLAKLAR, PETEKLI, SANCAKDERE, SARIKASIM, SEKERPINAR, SUBAŞI, TANTAN KUYU, TEKİRPINAR, TONYALI, YAZLIK mahallelerinde 101, 102 CD., 200, 200. CD., 300, 300 CD., 300. CD., 403, 501, 501. SK., 502, 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504, 504. SK., 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ALTUNÇAY, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAMLISU İÇ YOLU, ÇIFTLIK MERKEZ, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, HATIPLI, HATİPLİKETENCİLER KÖYÜ YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KETENCILER, KETENCİLER SK., KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI, SANCAKDERE, SANCAKDERE KÖYÜ YOLU, SARIKASIM, SARIKASIM MAHALLESİ, SEKERPINAR1, SUBASI, SUNCUK, TANTAN KUYU, TEKIRPINAR, TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 718., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 721., 721. SK., 722., 723., 724., 724. SK., 725. SK., 737. CD., 832., 832. SK., 833. SK., 834. SK., 835., 835. SK., 836., 836. SK., 839. SK., 841., 842. SK., 843. SK., 845. SK., 847. SK., 850., 850. SK., 853. BULVAR, 903. SK., 904., 905. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 951., 979., 980., ÇİFTLİK SK., EKŞİOĞLU SİTESİ İÇ YOL, GENÇ, ISTANBUL, KANUNİ SK., KAYISOGLU, KUYUMCUZADE BULVAR, MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., MUTLU, MUTLU SK., NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., TEKNIKER, TEKNİKER SK., TURAN, TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., 4568., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 428. SK., 431. SK., 479. SK., 481., 487. SK., 488., 488. SK., 512., ARSAL SK., BARIŞ SK., CEVDET KOMİT CD., DARICI, DARICI SK., KARAYAKA SK., ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMENLIKORULUK, ÇİLLİOĞLU, DEGİRMENYANI, DÜZORMANI, KUMLUCA, MERKEZ, SARIÇÖKEK, TAHTALIK mahallelerinde 12 SK., 13 SK., 14 SK., 14., 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE DEMOKRAS, 15., 16., 97., BOLU DAĞI CD., ÇİLLİOĞLU SK., ÇİLLİOĞLU SK., ÇİMENLİKORULUK SK., DÜZCE/BOLU YOLU, DÜZORMANI, FETHI SEKIN, GEREDELİ, HACI AZİZLER SK., HAFIZ, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., KAHVECI, KANARYA, KANARYA SK., KAYALAR SK., MARTI, MEZARLIK, NECMETTIN ERBAKAN, ÖZER, SARIÇÖKEK KÖYÜ YOLU, TAHTALIK, Uavtede Yok, ÜZÜM SK., VATAN, YAMAN SK., YILDIRIM BEYAZIT SK., YONCALIK, YONCALIK SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAŞYAZICIOĞLU, ELMALI, KARAÇALI, KULUBEYANI, KUMLUCA, MERKEZ mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, BÜYÜKDERE SK., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DAMLA, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, DARIYERİHASANBEY KÖYÜ YOLU, ELMALI, FENER SK., GÖKSEL DIK, GÜNER, HILMI ÇIÇEK, HİLMİ ÇİÇEK, HÜRRİYET, KAYALAR, KULUBEYANI, KUMRU SK., MANOLYA, MANOLYA SK., MEVLANA SK., PINAR, PINAR SK., PROF.DR.AHMET AKYÜREK CD., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, N KENDISI, ORTA, ÖREN, YAKA mahallelerinde 1., 1. SK., 172. SK., 18., 19., 20., 21., 23. SK., 230., 230. SK., 234., 234. SK., 236., 240., 240. SK., 243., 243. SK., 257. SK., 283., 291. SK., 303., 304., 304. SK., 311. SK., 312. SK., 313. SK., 315. SK., 316., 33., 345., 35., 35. SK., 357., 357. SK., 54., 74. SK., 75. SK., 76., 76. SK., 80., 81., 82., 86. SK., AKÇAY SK., ATATÜRK BULVAR, CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMHURIYET, ÇELIK, ÇİÇEK SK., DERYA, DERYA SK., EMNİYET SK., EROL SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZI, GAZİ SK., GÜL SK., HITIT, HİTİT SK., KELEŞ SK., KILIÇ, MERIÇ, METİN SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUALLİM SK., NAZLI, ONUR SK., ÖREN, ÖZ, ÖZ SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAK SK., PİRDAL SK., SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT TURGUT DUMAN, ŞEHİR, ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TRABZON SK., TÜREDİ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, İHSANİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE mahallelerinde YUNUSEFENDİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DELI MEHMET, DELİ MEHMET, DEPO, DERE, GÜZELDERE, HAMAMÜSTÜ, KARACA, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ORTA mahallelerinde CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, DERE, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, KARACA, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, N KENDISI mahallelerinde KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.