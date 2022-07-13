19 yaşındaki Beste, 'maganda kurşunu' ile hayatını kaybetti

Amasya'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği Beste Koçak (19) yaşamını yitirdi.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:04
19 yaşındaki Beste, 'maganda kurşunu' ile hayatını kaybetti
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Amasya'da merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan S.A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 


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