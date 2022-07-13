19 yaşındaki Beste, 'maganda kurşunu' ile hayatını kaybetti

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:04

Amasya'da merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan S.A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.