19 yaşındaki Emre kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!
Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Emre Bağçe (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi.
Keşan’da bir organizasyon şirketinde çalışan Emre Bağçe, dün arkadaşlarıyla çarşıda yemek yedikten sonra dolaşmak için Hastane Caddesi’ne gitti.
Bağçe, yolda yürürken bir anda fenalaştı. Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Bağçe’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
İlk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Bağçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bağçe’nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Etiketler: #EDirne #genç #kalp krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!