Soğuk havalarda kalp krizi belirtileri: Bu işaretlere dikkat edilmesi gerekiyor

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:03

İngiltere'de her dört erken ölümden birinin nedeni olan kalp hastalıkları, milyonlarca insanı etkiliyor. Özellikle soğuk hava koşullarında kalp krizi riski önemli ölçüde artıyor.

KALP KRİZİNİN ERKEN BELİRTİLERİ

Göğüs Ortasında Rahatsızlık: Göğüs bölgesinde sıkışma, baskı veya hafif rahatsızlık, kalbin oksijen açısından yetersiz çalıştığını gösterebilir. Bu his birkaç dakika sürebilir veya tekrarlayan şekilde ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtiler nefes darlığı ile birlikte görülüyorsa, mutlaka bir doktorla görüşün.

Sürekli Yorgunluk ve Uyku Sorunları: Kronik yorgunluk ve uyku düzensizlikleri, kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığının işaretleri olabilir. Brian Clarke, bu belirtilerin genellikle hafife alındığını, ancak ciddi bir soruna işaret edebileceğini belirtiyor. Sürekli halsizlik hissediyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurmanız önerilir.

Mide Bulantısı ve Sindirim Problemleri: Kalp krizinden haftalar önce, bulantı, kusma veya hazımsızlık gibi belirtiler görülebilir. Bunlar genellikle kalp kasına yeterince kan gitmediğinde ortaya çıkar. Bu belirtiler uzun süre devam ederse, mutlaka bir doktora danışın.

Kol, Boyun veya Çene Ağrısı: Kalp krizinin en bilinen belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı, vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Özellikle sol kola, boyna veya çeneye yayılan ağrılar, koroner arterlerdeki bir tıkanıklığın göstergesi olabilir.

Soğuk Terleme ve Baş Dönmesi: Herhangi bir fiziksel aktivite olmadan ani soğuk terleme, baş dönmesi veya halsizlik hissetmek, kalbin kan dolaşımını düzgün şekilde sağlayamadığını gösterebilir. Bu belirtiler genellikle göğüs ağrısı ile birlikte görülür ve ciddi bir soruna işaret eder.

KIŞ AYLARINDA KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Sağlıklı Beslenin: Düşük yağlı, yüksek lif içeren bir diyet benimseyin. Meyve, sebze ve tam tahılları bolca tüketin. Doymuş yağ oranı yüksek gıdalardan (örneğin sosis, tereyağı) uzak durarak kalp sağlığınızı koruyun.

Egzersiz Yapın: Düzenli aerobik aktiviteler (yürüyüş, yüzme, dans) kan dolaşımını artırır ve kalp kasını güçlendirir. Clarke, "Kış aylarında hareket etmek, kalbinizin daha sağlıklı çalışmasını sağlar," diyor.

Stresi Yönetin: Yoğun stres, kalp sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kış aylarında yeterince güneş ışığı alınamadığı için D vitamini eksikliği de ruh halinizi etkileyebilir. Günde 10 mikrogram D vitamini takviyesi almayı unutmayın.

Düzenli Kontroller Yaptırın: Yüksek kolesterol veya tansiyon gibi risk faktörleriniz varsa, doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve sağlık kontrollerinizi aksatmayın.