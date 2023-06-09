19 yaşındaki genç, babasını silahla vurdu
Arnavutköy’de annesiyle kavga ettiğini gören 19 yaşındaki genç, babasını evde bulunan pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arnavutköy Yunusemre Mahallesi’nde, önceki akşam saatlerinde; bir süredir ayrı yaşayan ve aralarında sorunlar olan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Özkaraca’nın kardeşleri araya girerek çifti ayırmaya çalıştı. Evden sokağa taşan kavga devam ederken, o sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 çocuğu da eve geldi. Çocuklarından biri, evde bulunan pompalı tüfekle sokaktaki babasına ateş açtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca’yı gözaltına aldı.
Ölen Ferhat Özkaraca’nın eşi ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinden ayrı yaşadıklarını ve eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Kaçan 3 çocuktan 19 yaşındaki F.Ö’nün olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- Gerici teklif raftan iniyor
- Yine HÜDA PAR yine skandal!
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- Ahmet Davutoğlu’ndan 'AKP'ye destek' açıklaması