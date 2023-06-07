ABD'de mezuniyet töreninde silahlı saldırı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:26

ABD'nin Virginia eyaletinin Richmond şehrinde bir okulun mezuniyet töreninde silahlı saldırı yaşandı.

Polis, saldırının ardından 19 yaşında bir kişinin yakalandığını açıkladı. Saldırı Virginia Commonwealth Üniversitesi’nin mezuniyet töreni sırasında yaşandı. Saldırganın vurulan kişileriden en az birini tanıdığı belirtiliyor.

VOA'nın aktardığına göre, yaralıların tedavi altına alındığı belirtiliyor. Ölen iki kişinin bir veli ve oğlu olduğu iddia edilirken, polis henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

Olay anındaki panik sırasında 9 yaşındaki bir kız çocuğuna da araba çarptığı belirtildi. Çocuk da hastanede tedavi altında. Yaralıların 14, 32, 55 ve 58 yaşlarında oldukları açıklandı. 31 yaşındaki bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu son saldırı, ABD’de bu yıl sene başından bu yana düzenlenen 279. silahlı saldırı olarak kayda geçti. Ülkede dört yada daha fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılar toplu silahlı saldırı olarak değerlendiriliyor.