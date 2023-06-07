Counter Strike 2'de silah satın alma sistemi değişecek
Oyun hakkında yapılan yeni duyuruda Counter Strike 2 için silah satın alma sisteminin değişeceği aktarıldı.
Steam'de rekor üstüne rekor kıran anlık oyuncu sayısında yıllar için düşme olmayan Counter-Strike için yeni oyunun geleceği söylendiği andan itibaren ekstra bir ilgi oldu. Oyun hakkında gelişmeler gelmeye devam ederken, Valve Twitter üzerinden açıklama yaptı.
OYUNUN TAM SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK HENÜZ BELLİ DEĞİL
CS 2'de yer alacak değişiklikleri duyurmaya devam eden Valve, oyunda mevcut olan silah satın alma sisteminin değişeceğini gösterdi. Yayınlanan yeni sistemin çok daha yeni bir oyun olan Valorant ile benzerlik taşıdığı fark edildi.
Tasarımsal olarak değişikliğin yanı sıra oyuncuların kişisel bir satın alma menüsü oluşturulmasına olanak sağlanacak. Bu kapsamda 4 tabanca, 5 orta seviye silah ve 5 tüfek seçme imkanı verilecek.
Aynı zamanda teknik olarak imkansız olan silah kombinasyonlarına da izin verilecek.
CS 2 şu anda beta aşamasında ve bazı oyunculara sunulmuş durumda. Oyunun bütün oyunculara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil ancak tahminler temmuz ayında olacağı yönünde.
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