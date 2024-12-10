19 yaşındaki gence bıçaklı saldırı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 19 yaşındaki G.Ş. yaralandı. Saldırgan A.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu'nda, 19 yaşındaki G.Ş., daha önce tartışma yaşadığı 22 yaşındaki A.K. tarafından bıçaklandı. Tartışmanın sebebi henüz bilinmezken, olayın ardından G.Ş. hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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