1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarın açılıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
AÇILIŞ TARİHİ SÜREKLİ DEĞİŞTİ
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi üç kere değişmişti. Erdoğan, 18 Mart'ta açılması planlanan köprünün tarihini yine değiştirmiş kendi doğum gününü seçmişti.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu olaydan sonra Erdoğan açılış tarihinin yeniden değiştirdiğini duyurmuştu.
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