2. Ahmet Minguzzi olayında pes dedirten gelişme! Katlettikleri Hakan Çakır'ın babasını ölümle tehdit ettiler: 'Sıra sende...'

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesinden çıkan, Hakan Çakır'ın (23) öldürüldüğü kavgada yaralanan babası Şahin Çakır (53) ve ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) hastaneden taburcu edildi.

Olaya ilişkin konuşan Şahin Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu, bir anda ekmek bıçağı ve 'sallama' tabir edilen bıçaklarla geldiklerini belirterek, "Bu 2'nci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul'daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı. İçimiz yanıyor. Kimse yaşı ufak diye içeriden çıkmasın. Meclis'ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun; değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin" dedi.

BABAYA TEHDİT MESAJI!

Ayrıca, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, kimliği belirsiz bir kişiden tehdit mesajı aldı.

Çakır'a gelen mesajda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlattı.

BIÇAKLANARAK KATLEDİLDİ

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı.

Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, kimliği belirsiz bir kişiden tehdit mesajı aldı.

Çakır'a gelen mesajda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlattı.