2 büyük acıya indirimli 5 yıl ceza

22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:53

Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'nde oturan Peruzet Koçak, 21 Nisan günü akşam saatlerinde, yanına torunu Ayşe Miray Doğru'yu da alıp, iftar alışverişi için evlerinin karşısındaki markete gitti.

Alışveriş sonrası evlerine gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ve toruna, Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Peruzet Koçak kaza yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından ise mahkemece tutuklandı.

MOTOSİKLETLİ ASLİ KUSURLU

Mehmet Urmamen, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar yargılandığı davada, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca hazırlanan raporda asli kusurlu bulundu.

Raporda sürücü Urmamen'in, gündüz vakti meskun mahallede yaya geçidine geldiğinde yola gereken dikkati vermediği belirtilerek, "Yaya geçidine geldiğinde, yola gereken dikkatini vermemiş, hızını yol, zemin, mahal, görüş ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamamış, olay mahalli yaya geçidine, mahalde geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını bırakacak şekilde yaklaşmamış, gidiş istikametine göre yolun sağ tarafından sol tarafına doğru karşıdan karşıya geçmek isteyen ve yolu bitirmek üzere olan yayalara zamanında etkin direksiyon ve fren tedbiri almadan çarptığı olayda, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketiyle 'asli' kusurludur. Müteveffa yayalar Ayşe Miray Doğru ve Peruzet Koçak gündüz vakti, meskun mahalde yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedikleri esnada, sol taraflarından gelen ve kendilerine geçiş hakkı vermeyen motosikletlinin çarptığı olayda, kazaya etken kural ihlalleri olmadığı anlaşıldığından kusursuzdurlar? denildi.

SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mehmet Urmamen'in, yargılandığı davanın 3'üncü celsesi dün görüldü. Urmamen, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Savcı mütalaasında; Urmamen'in tam kusurlu olduğu, 'taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçunu işlediği ve bu suçtan ceza alması gerektiği belirtilerek, tahliyesi talep edildi.Urmamen de son savunmasında, "Olay nedeniyle üzgünüm ve pişmanım? dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Urmamen'e ilk olarak 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, Urmamen'in mahkemedeki 'iyi hali'nden dolayı cezayı 5 yıl 5 aya indirdi. Urmamen'in tutukluk halinin devamına karar verilirken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyuldu.