Rüşvetten tutuklanan Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanına iki ayrı dava açıldı

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Çay paketleri içinde rüşvet alırken yakalanarak tutuklanan, hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlatılarak dava açılan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K’nin kabul edilmeyen iddianamesi yeniden düzenlendi. Buna göre rüşvet davasının dosyası ayrı, karapara aklama suçunu içeren davanın dosyası ayrı olarak görülecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı iş karşılığında hak edişini erken ve ödenmesi gereken miktardan daha fazla almak için müteahhit Y.T’den çay paketleri içinde 30 bin lira rüşvet alırken yakalanıp tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. müteahhit Y.T. hakkında rüşvet almak, vermek ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tek bir iddianame hazırlandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi usul ve suç unsurlarının yanlış değerlendirildiğini ileri sürerek iddianameyi kabul etmeyip, dosyayı soruşturmayı yürüten savcıya iade etti.

DOSYALAR AYRILDI

Bunun üzerine savcılık, Bahattin K’nin suçları kaynaklanan mal varlığı değerlerini gizlemek suçundan soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle dosyayı ayırdı. Buna göre rüşvet davasının dosyası ayrı, karapara aklama suçunu içeren davanın dosyası ayrı olarak görülecek. Rüşvet almak ve vermek suçundan hazırlanan yeni iddianameyi ise ağır ceza mahkemesi kabul etti. Tutuklu yargılanan Bahattin K. 5 Ekim tarihinde Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan Bahattin K’nin makam odasındaki kasada ele geçirilen servetin resmi tutanakları da ortaya çıktı. Kasada; 135 bin Avro, 36 bin lira, 6 kilo 430 gram altın, 13 çeyrek altın benzeri büyük boy altın, 75 tam ve 50 yarım, 1059 çeyrek altın, 22 ayar 0.5 gram ibaresi olan 1 adet altın, toplam 10 gram altın, 1 tane üzerinde Atatürk portresi olan altın, 490 Gürcistan Larisi, 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 24 adet hesap cüzdanı ve çeşitli materyaller ele geçirildiği öğrenildi.