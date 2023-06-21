2 gündür kayıp adamın cesedi sulama kanalında bulundu
Osmaniye’de evinden 2 gün önce çıkıp bir daha geri dönmeyen Hakan Ergan'ın cesedi bulundu.
Osmaniye’nin Kırmıtlı köyü Gazi Sinan Mahallesi'nde evinden 2 gün önce çıkıp eve geri dönmeyen Hakan Ergan’ın (45) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve AFAD tarafından yapılan aramaların ardından Hakan Ergan’ın cesedi sulama kanalında bulundu.
Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından şahsın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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