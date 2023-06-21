2 gündür kayıp adamın cesedi sulama kanalında bulundu

Osmaniye’de evinden 2 gün önce çıkıp bir daha geri dönmeyen Hakan Ergan'ın cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:50
2 gündür kayıp adamın cesedi sulama kanalında bulundu
Abone Ol google-news

Osmaniye’nin Kırmıtlı köyü Gazi Sinan Mahallesi'nde evinden 2 gün önce çıkıp eve geri dönmeyen Hakan Ergan’ın (45) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD tarafından yapılan aramaların ardından Hakan Ergan’ın cesedi sulama kanalında bulundu.

Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından şahsın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


osmaniye ceset sulama kanalı

İlgili Haberler

Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu

Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu
Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu

Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu
Kırklareli'nde korkunç olay: Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

Kırklareli'nde korkunç olay: Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

En Çok Okunan Haberler