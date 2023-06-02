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Kırklareli'nde korkunç olay: Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

Kırklareli'nde çalılık alanda büyük bölümü parçalanmış ve çuval içine konulmuş ceset bulundu.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:25
Kırklareli'nde korkunç olay: Çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu
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Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi’nde çalılık alanda çuval içinde ceset gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin büyük bir bölümünün parçalanmış olduğu tespit edildi.

Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırklareli ceset çuval

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