2 gündür kayıp olan Seyid Ahmet Ünlü aranıyor

Edinilen bilgilere göre, Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Samsun merkezde yaşayan Seyid Ahmet Ünlü, 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Telefonla da kendisine ulaşılamayan Ünlü’nün hayatından endişe eden ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Aile, Seyid Ahmet Ünlü’yü görenlerin, yerini bilenlerin ya da herhangi bir bilgiye sahip olanların en yakın emniyet veya jandarma birimine haber vermelerini istedi.

Yetkililer tarafından kayıp şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.