2 il için 'yüksek sıcaklık ve orman yangını' uyarısı

Kastamonu ve Muğla için "yüksek sıcaklık ve orman yangını" uyarısı yapıldı. Muğla Valiliği, il genelinde artan sıcaklık ve düşen nem oranıyla ilgili uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar ve düşük nem oranının orman yangını riskini de beraberinde getirdiği, bu nedenle orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için dikkatli olunması istendi.

Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Herhangi bir nedenle anız yakmaktan kaçınınız. Bağ, bahçe ve temizlik işlerinde ateş kullanmayınız. Yol kenarlarına yangına sebebiyet verebilecek çöp, sigara izmariti gibi maddeleri kesinlikle bırakmayınız. Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarılara titizlikle uyunuz. Ormanlarda veya kırsal alanlarda görülen olumsuzlukları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriniz."

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği de kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı sıcak ve düşük nemle artan orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre kıyı kesimlerde 3 ila 6, iç kesimlerde ise 7 ila 12 derece artış beklenen sıcaklıkla termometrelerin 40 dereye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aşırı sıcakla birlikte düşük seviyede seyredecek nem, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Orman yangınları açısından sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmayalım, sigara izmaritlerini doğaya atmayalım, çöplerimizi çevreye bırakmayalım. Biçerdöver veya balya makinesiyle çalışırken su tankeri ya da yangın söndürme cihazı bulunduralım. Ormanda duman ya da ateş görürsek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Yeşil vatan için her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım."

Açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de kaydedildi.