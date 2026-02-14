2 kadını katleden şüpheliler ikinci kez tutuklandı

Şişli'deki 'kesik baş' cinayeti soruşturmasında tutuklanan Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve G.A.K., Özbekistanlı Durdona Khakımova'yı katlederek parçaladıkları Ümraniye'deki evde, yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'yı da katledip parçaladıkları ortaya çıkmıştı.

ŞÜPHELİLER İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Tutuklu bulundukları cezaevinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ili şüpheli, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ikinci kez tutuklandı.

TÜRKİYE BU CİNAYETLE SARSILMIŞTI

Türkiye, Ümraniye'de Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve G.A.K. tarafından canice katledildikten sonra parçalanan ve Şişli'de bir çöp konteynerinde bulunan Özbekistanlı Durdona Khakımova cinayetinin şokunu atlamamışken, vahşetin yaşandığı evde bir kadının daha katledilerek parçalandığı haberleriyle sarsıldı.

DURDONA'NIN KATİLLERİ PEŞİNDEN EVE GİRDİ

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora'dan (32) 23 Ocak'tan beri haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar sonucundaki araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova'nın parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi.

Ekipler kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından Khakımova'nın katilleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K.'nin (29) de girdiğini belirledi.

Ergashalieva Sayyora ve Durdona Khakımova ile D.A.U.T. ve G.A.K.'nin yaklaşık bir ay boyunca aynı evde birlikte yaşadıkları, Sayyora'nın, G.A.K. ile sevgili oldukları öğrenildi.

İKİ ERKEK BAVULLARLA EVDEN AYRILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını, ardından beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri görüldü.

SAYYORA'NIN DA CESEDİNİ PARÇALAYIP FARKLI KONTEYNERLERE ATTILAR

Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K. ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak İstanbul'da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.