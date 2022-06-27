2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasında yeni gelişme
Tarsus'ta, Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'nın öldürülmesine ilişkin olayda 2 kişi tutuklandı. Öte yandan, daha önceden gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Mersin'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı'nın (23) silahla öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, 25 Haziran günü saat 02.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı ile aralarında husumet olan Ali Taşoğlu (22), Efe Dipoğulları (17), E.D., E.D. ve A.C.Y., 'yan bakma' meselesinden tartıştı.
Mahallelinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde karşılaştı. Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak öldürüldü.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST KALDI
Polis ekipleri, olaya karışan Ali Taşoğlu, Efe Dipoğulları, E.D., E.D. ve A.C.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Taşoğlu ile Efe Dipoğulları, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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