2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:29

Güncelleme: 19.04.2024 - 12:07

Olay, 17 Nisan saat 22.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kampüsü kartal kapısı girişinde meydana geldi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Muhammet Sefa B. ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan kuzeni Alperen B. ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yusuf Efe B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Efe B., cebinden çıkardığı meyve bıçağıyla Muhammet Sefa B.’yi göğsünden, Alperen B.'yi ise sol dizinin üstünden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Sefa B., ameliyat sonrası kalp damar cerrahi servisinin yoğun bakımına alındı. Alperen B. ise yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

Yusuf Efe B., Terminal Mahallesi'nde Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalara rağmen suç aleti bıçak ise bulunamadı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Efe B., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Yusuf Efe B., ifadesinde Alperen B. ile 2021 yılında dershaneden tanıştıklarını ve o dönem oturma yeri sebebiyle tartıştıklarını belirtti. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını anlatan Yusuf Efe B., sonraki zamanda aralarında sorun yaşanmadığını ifade etti.

Yusuf Efe B., olaydan önce karşılaştığı Alperen B.'nin öfkeli bir şekilde baktığını ancak kendisinin ona karşılık vermediğini söyledi.

"AMACIM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"

Olay gecesi saat 22.00'ye kadar dersi olduğunu ifadesinde anlatan Yusuf Efe B., okul çıkışı arkadaşlarıyla yürürken çimler arasında bulduğu meyve bıçağını çöpe atmak için cebine koyduğunu belirtti. Yusuf Efe B., "Arkadaşlarımdan ayrılarak yürürken Kartal kapısı yakınındaki durakta Alperen B. ve kuzeni olduğunu bildiğim Muhammet Sefa B. ve İsmail B. ile karşılaştım. Yanlarından geçerken Muhammet Sefa B., bana öfkeli bir şekilde baktı ancak bir şey söylemedi. 1-2 metre uzaklaştıktan sonra Muhammet Sefa B. bana seslenerek, 'Senin bizimle sorunun, sıkıntın mı var? Senin canın dayak mı istiyor?' dedi. Ben de kendileriyle herhangi bir sorunum olmadığını söyledim. Bana bir anda saldırdılar, yumruk ve tekme sallıyorlardı. Alperen B.'nin elini beline attığını fark ettim. Silah veya bıçak çıkaracağını düşünerek ben de cebimde bulunan meyve bıçağını çıkarıp kendimi korumak amacıyla rastgele salladım. Muhammet Sefa B.'nin göğsünden yaralandığını olay sırasında fark ettim. Alperen B.'nin bacağından yaralandığını sonradan öğrendim. Amacım kesinlikle onlara zarar vermek değildi" dedi.