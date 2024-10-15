2 kişiye zorla 6 milyon TL'lik senet imzalattılar!

Malatya'da 2 kişiye zorla 6 milyon TL’lik senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

2 kişiye zorla 6 milyon TL'lik senet imzalattılar!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:13

Malatya’da 2 kişi, kendilerine zorla senet imzalatıldığını ve tehdit edildiklerini belirterek şikayette bulundu. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerden 2’sinin farklı suçlardan cezaevinde olduğunu saptayan polis, diğer 4'ünü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 7 çek ve senet, 15 tarihi eser, 1 ruhsatsız tabanca ve 37 bin 500 TL ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.B., İ.D., E.A. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.B., E.A. ve F.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #Malatya #senet #dolandırıcılık #dolandırıcı

İlgili Haberler

Türkiye Bankalar Birliği'nden dijital dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği'nden dijital dolandırıcılık uyarısı
İstanbul merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu
Para, enflasyon ve dolandırıcılık - HİKMET KURNAZ

Para, enflasyon ve dolandırıcılık - HİKMET KURNAZ
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler