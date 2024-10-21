2 metrelik ölü yunus sahile vurdu

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:11

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde yurttaşlar, kıyıya vurmuş yunusu görünce yanına yaklaştı.

Herhangi bir tepki vermeyen yunusun öldüğünü fark edince şaşıran yurttaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.