2 metrelik ölü yunus sahile vurdu
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus sahile vurdu.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde yurttaşlar, kıyıya vurmuş yunusu görünce yanına yaklaştı.
Herhangi bir tepki vermeyen yunusun öldüğünü fark edince şaşıran yurttaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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