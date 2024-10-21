2 metrelik ölü yunus sahile vurdu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus sahile vurdu.

2 metrelik ölü yunus sahile vurdu
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:40

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde yurttaşlar, kıyıya vurmuş yunusu görünce yanına yaklaştı.

Herhangi bir tepki vermeyen yunusun öldüğünü fark edince şaşıran yurttaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.


Etiketler: #sakarya #Yunus

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