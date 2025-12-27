2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Palamutdere Caddesi'nde 14 Aralık'ta S.T.'ye ait eve kapı göbek kilidini kırarak giren hırsızlar evde bulunan 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Eve dönen S.T.'nin hırsızlığı fark ederek emniyete başvurdu. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri izlenerek takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı yapan iki şüphelinin kadın olduğu tespit edildi.

Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesinin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler E.A. (42) ile H.G. (23) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheli E.A.'nın daha önceden 24, H.G.'nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.