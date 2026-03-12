2 milyon TL'lik vurgun yapan sözde ‘hoca’ tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini sözde ‘hoca’ olarak tanıtıp irtibata geçtiği kişilerin sosyoekonomik durumlarını, ruh hallerini ve sosyal sorunlarını istismar ederek; muska yapma, büyü bozma, kurban parası ya da sadaka verme, şifa bulma gibi gerekçelerle para talep eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 'Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen V.Ü. ve O.S. isimli şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı. Projeli çalışma kapsamında şüphelilerin 13 olayda yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 54 fişek, 3 cübbe ve sarık, Arapça yazılı tılsım ve muskalar, müştekilere ait bilgilerin ve muska yapılacağı belirtilen rahatsızlıkların yer aldığı defter, cep telefonları, dizüstü bilgisayar ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

'Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.S. serbest bırakılırken, V.Ü. tutuklandı.