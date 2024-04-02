2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Her 36 çocuktan 1’i otizmli

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü”nde otizm ile ilgili sorunları görünür kılmak ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Her 36 çocuktan 1’i otizmli
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Tohum Otizm Vakfı verilerine göre Türkiye’de Otizimli bireylerin sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Otizm, 1985’te her 2 bin 500 çocuktan 1’inde görülürken, son araştırmalara göre bugün her 36 çocuktan birinde görülüyor. Otizmli çocuklardan 700 bini eğitim alma yaşındayken, bu çocuklardan yalnızca 44 bini eğitime erişebiliyor. Erken tanı ve doğru eğitim yöntemiyle ise otizmli çocukların yüzde 50’sinin belirtileri kontrol altına alınabiliyor. Tohum Otizm Vakfı 2022’de başlattığı “Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyasıyla otizmli bireylerin daha iyi anlaşmalarını hedefliyor.

"FARK ETMEK YETERLİ DEĞİL"

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, “Otizmi fark etmek yeterli değil, otizmli bireylerin hayatın içerisinde kabul görülmesi gerekiyor. Otizmli bireyler nitelikli eğitime erişmede ve iş yerlerinde zorluk yaşıyorlar. Sosyal hayatın, yaşamın bir parçası olabilmesi için mücadele etmek zorundalar. Otizmli bireylerin evde, okulda, iş yerinde ve hayatın her alanında farklılıklarını kabul edip, toplumda bir arada yaşayabilmek önemli” ifadelerini kullandı.


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