2 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 2 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava tahmin raporuna göre; sis ve pus hadisesi bekleniyor. Özellikle çarşamba günü İstanbul dahil 16 ilde sağanak yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Günün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis etkili olacak.
Ancak Meteoroloji'nin uyarılarına göre; çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 9°C
Az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA 0°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 7°C
Az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 8°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 6°C
Az bulutlu
SİNOP 9°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA -1°C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT -2°C, 10°C
Az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -10°C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM -9°C, 5°C
Az bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu
VAN -5°C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 6°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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