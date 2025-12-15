Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi: 5 kişi tutuklandı

15.12.2025 11:57:00
Zonguldak'ta satıcılara uyuşturucu dağıtmak için geldiği öne sürülen E.K. ile sevgilisi N.N.A., polisten kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddelerle yakalandı. Genişleyen soruşturma kapsamında polis, toplamda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 152 ecstasy hap ele geçirirken, toplam 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez, Ereğli ve Kozlu ilçelerinde polis ekipleri, 11- 14 Aralık tarihleri arasında narkotik operasyonları düzenledi.

Ereğli ilçesinde şehir dışından gelip satıcılara uyuşturucu dağıtmak isteyen E.K. isimli erkek ile sevgilisi N.N.A., polisleri görünce kaçmaya başladı. 2 sevgili, kaçtıkları sırada otomobillerindeki uyuşturucuyu da yola fırlattı. Bir süre sonra şüpheliler, yakalandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında polis, S.A., M.O., E.U., Ç.A., E.B. ve M.C.A.'yı da yakaladı.

Operasyonlar kapsamında toplamda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 152 ecstasy hap, 37 sentetik hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 156 tabanca mermisi, 19 pompalı tüfek fişeği, 13 bin 957 lira para ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 8 şüpheliden E.U., Ç.A. ve M.C.A.'ya 'Uyuşturucu kullanma' suçundan adli işlem yapıldı. S.A., M.O. E.B., E.K. ve sevgilisi N.N.A. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

