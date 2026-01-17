Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 şüphelinin mide ve bağırsaklarından 91 kapsül metamfetamin çıktı

2 şüphelinin mide ve bağırsaklarından 91 kapsül metamfetamin çıktı

17.01.2026 17:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
2 şüphelinin mide ve bağırsaklarından 91 kapsül metamfetamin çıktı

Diyarbakır'da otogarda gözaltına alınan ve götürüldükleri hastanede mide ve bağırsaklarında 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye farklı bir yöntemle uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Diyarbakır otogarında takibe alınan İran uyruklu 2 şüpheli, 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilince, hastaneye sevk edildi. Şüphelilerin çekilen tomografi görüntülerinde; mide ve bağırsak bölgelerinde yabancı cisimlere rastlandı.

3 gün süren kontrollerin ardından şüphelilerden, müdahaleyle 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İlgili Konular: #diyarbakır #uyuşturucu