2. TÜLOV Gençlik Kampı tamamlandı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:11

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) ile Bodrum Belediyesi’nin bu yıl 2.’sini düzenlediği TÜLOV Gençlik Kampı 12-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi’nin Etrimdeki Garova Tarım Parkında gerçekleşti. “Cumhuriyetin 100. Yılı’ teması işlenen kampa Türkiye’nin farklı illerinden 18-25 yaş arası öğrenciler katıldı. Kampta Bodrum Belediyesi Tarım Okulu programı yanı sıra kültür gezisi, yüzme programı, dans gösterisi, belgesel gösterimi, film okuma, yapay zeka, çevre, iklim değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yazar Serpil Devrim ile söyleşi gibi seminer ve etkinlik programları düzenlendi.

TARIM DERSLERİ VERİLDİ

Gençlik kampına katılanlara Bodrumun tanıtımı panaromik bir Bodrum turu yaptırıldı ardından ise yönetmenliğini Av. Remzi Kazmaz'ın yaptığı Antik Halikanasoss Bodrum filmi gösterimi yapıldı. Film sonunda katılımcılarla Bodrumun Tarihi ve Kültürel yanları tartışıldı. Teorik ve uygulamalı tarım derslerinin yanı sıra civar köylerde yer alan yerel işletmeler ziyaret edildi. Yazar Serpil Devrim, kampa katılan öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirirken söyleşi sonunda hediye ettiği kitapları imzaladı.

Kamp programı 18 Ağustos 2023 tarihinde, TÜLOV Genel Başkanı Sn. Prof. Dr. Nurettin Demir, TÜLOV Muğla/Bodrum Temsilciliği başkanı Dr. Hasan Güventürk’ün ve misafirlerin katılımı ile düzenlenen sertifika töreni ile tamamlandı.