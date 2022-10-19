2 turistin öldüğü Kapadokya'daki 'balon' kazasında pilot tutuklandı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:57

Kapafokya'da 18 Ekim Salı günü sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçalmıştı. Bu sırada etkili olan rüzgâr nedeniyle balon sert iniş yapmıştı.

Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.