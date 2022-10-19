2 turistin öldüğü Kapadokya'daki 'balon' kazasında pilot tutuklandı
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı.
Kapafokya'da 18 Ekim Salı günü sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçalmıştı. Bu sırada etkili olan rüzgâr nedeniyle balon sert iniş yapmıştı.
Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.
Video Haberler
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı konser esnasında hayatını kaybetti!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- 'Kasımı beklesin bütün vatandaşlarım'
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- 'Tarihin en çok para getiren...'
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- MHP’yi karıştıran ses kaydı
- Dev 'FETÖ' operasyonu: Yüzlerce gözaltı