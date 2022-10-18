Son dakika... Kapadokya'da 'sıcak hava balonu' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

18 Ekim 2022 Salı, 10:30

Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkiinden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi Killik bölgesinde iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgâr nedeniyle balon sert iniş yaptı.

2 TURİST ÖLDÜ

Balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Son olarak, Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 İspanyol turistin kimliği belli oldu.

Balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybetti.