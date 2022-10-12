Kapadokya'da balon turları 220 Euro oldu, yerli turistler 'sanal tura' yöneldi

12 Ekim 2022 Çarşamba, 14:43

Kapadokya Bölgesi ile özdeşleşen sıcak hava Balon turları, buraya gelen turistlerin yapmak istediği aktivitelerin başında yer alıyor. Sabah erken saatlerde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonlarına binen turistler, bölgeyi adeta kuş bakışı izliyor.

FİYAT 220 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya bölgesini havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale geldi.

220 Euro'ya kadar çıkan fiyatları ödeyemeyen yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek yada 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor.

MAKETLİ SANAL TUR

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkiinde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkânı buluyor.