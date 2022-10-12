Kapadokya'da balon turları 220 Euro oldu, yerli turistler 'sanal tura' yöneldi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde yapılan balon turlarına binemeyen yerli turistler sanal turlara çıkıyor. 220 Euro'ya yükselen turları karşılayamayan yerli turistler, 35 liralık sanal turları tercih etmek zorunda kalıyor.
Kapadokya Bölgesi ile özdeşleşen sıcak hava Balon turları, buraya gelen turistlerin yapmak istediği aktivitelerin başında yer alıyor. Sabah erken saatlerde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonlarına binen turistler, bölgeyi adeta kuş bakışı izliyor.
FİYAT 220 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR
Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya bölgesini havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale geldi.
220 Euro'ya kadar çıkan fiyatları ödeyemeyen yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek yada 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor.
MAKETLİ SANAL TUR
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkiinde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkânı buluyor.
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