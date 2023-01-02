2. Ulusal Karikatür Yarışması'nın bu yılki teması: Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” temasıyla 2’nci kez ulusal karikatür yarışması düzenliyor. Başkan Tunç Soyer’in desteklediği ve kent ile kırsal arasındaki en büyük kopmaz bağ üzerine temellenen kooperatifçilik anlayışı çizgilere konu oluyor. “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” Ulusal Karikatür Yarışması için çizerler 21 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Tarımsal üretim faaliyetlerinde örgütlenmenin güçlendirilmesinin hedeflendiği yarışmada Kooperatifleşme, Tarladan Sofraya Olan Üretim Yolculuğunda Kooperatifler, İklim Değişikliği ve Kuraklık Konusunda Kooperatifler, Yoksullukla Mücadele Konusunda Kooperatifler (Ekonomik Hayat, Dayanışma), Çevre Bilinci Konusunda Kooperatifler, Sosyal Hayat ve Kooperatifler gibi alt başlıklara yer verilebilecek.

ESERLER FUAR, ORGANİZASYON VE ETKİNLİKLERDE SERGİLENECEK

Tüm amatör ve profesyonel çizerler yarışmaya ilişkin detaylara www.kultursanat.izmir.bel.tr sayfasından ulaşılabilecek. Başvuruların sadece elektronik ortamda yapılabileceği yarışmaya ilişkin tüm gönderimler ise “[email protected]” adresi üzerinden sağlanacak. Yarışma jürisi 28 Mart 2023’te toplanacak. İlerleyen süreçte yarışma sonuçları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanacak. Seçici kurulun belirleyeceği eserler, sektörle ilgili fuar, organizasyon ve etkinliklerde sergilenecek.

SEÇİCİ KURUL’DA KİMLER VAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği karikatür yarışmasının jürisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Karikatürist Mustafa Yıldız, Yusuf Akıncı, Muhittin Köroğlu, Mehmet Tevlim, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ve Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi- İzmir Köy Koop Birliği Denetim Kurulu Üyesi Nurgül Uçar Aktuğ yer alıyor.