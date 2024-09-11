2 yaşındaki bebeğe şiddet olayında yeni gelişme: Anne tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek, darbedildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken bebeğin annesi ise tutuklandı.

2 yaşındaki bebeğe şiddet olayında yeni gelişme: Anne tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:22

Malkara’da meydana gelen olayda S.Y. isimli 2 yaşındaki bir bebek, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Beyin ameliyatına alınarak entübe edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS YELEĞİ VE ŞAPKASIYLA SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili bebeğin annesi B.Y. dahil 3 kişi gözaltına alındı. Annenin savcılıktan mahkemeye sevki esnasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak kadına polis yeleği giydirdi ve polis şapkası taktı.

Gözaltına alınan 3 kişiden anne B.Y. çocuğunu ihmal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan adliye çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

ARBEDE YAŞANDI

Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepki ile karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman güvenlik güçleri ile yurttaşlar arasında arbede yaşandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.


Etiketler: #tekirdağ #bebek #şiddet

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