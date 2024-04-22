Müge Boz ikinci bebeğe hazırlanıyor: 'Dişil enerjiyle destekliyorum'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:36

Ünlü oyuncu Müge Boz, eski basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019'da Barselona'da dünyaevine girdi. Mutlu çift, aynı yılın kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına aldı.

Boz, "Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna samimi bir şekilde, "Evet, ikinci çocuk istiyorum. Vina'nın bir kardeşi olsun istiyorum ama bunun için hayırlısı ne zaman olur bilemem" şeklinde cevap vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda Müge Boz, hamileliğinin 33. haftasında olduğunu ve ikinci kez anne olacağını duyurdu. Ünlü oyuncu, doğum ve emzirme sürecini kolaylıkla atlatmak için dişil enerjiyi ön planda tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bilinçaltı kodlamalarımı olumlamalarla destekliyorum. Sütümün bebeğime yetecek kadar çok olduğunu hayal ediyorum. Dişil enerji meditasyonlarını yapıyorum."