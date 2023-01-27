2 yaşındaki bebek evde ölü bulunmuştu... Denizli'deki vahşette yeni gelişme
- Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun evde ölü bulunmasına ilişkin aranan anne yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi'nde tek katlı evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K.'nin annesi 27 yaşındaki G.K., polis ekiplerince gece saatlerinde saklandığı apartta gözaltına alındı.
İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı.
Polis, soruşturma kapsamında şüpheli kadının 2 arkadaşını arıyor.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çocuktan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
NE OLMUŞTU
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde, dün, 2 yaşındaki M.A.K. ölü bulunmuş, çocuğun biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.
Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı ve çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.
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