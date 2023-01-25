2 yaşındaki Emirhan'ın öldüğü kazada sürücü yeniden yargılanacak

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:55

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:56

Karşıyaka'da yaşayan Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin oğulları Emirhan'a, 27 Mayıs 2021 tarihinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı.

KURTARILAMADI

Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, Emirhan'ın 'Yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı.

Soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Ehliyetsiz Döş'ün yanı sıra servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

GÖREVSİZLİK KARARI

Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaa veren savcı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış olmasına rağmen sanık Arzu Döş'ün olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığını göz önüne alındığında eyleminin 'olası kastla ölüme neden olma' suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunu belirtip, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi.

Mütalaayı göz önüne alan hakim, görevsizlik kararı vererek dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Kararda, sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı göz önüne alındığında eyleminin 'olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirtildi.

Olayın tek olması, fiili ve hukuki irtibat olması nedeniyle her 2 sanık için de değerlendirme yapılmak üzere dava dosyasının Karşıyaka Nöbetçi Ağır Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiğinin altı çizildi.

Görevsizlik kararı üzerine dosyayı görüşen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.

Dosyanın Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar veren Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, yeniden Karşıyaka 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade etti. Bu karar üzerine tutuksuz sanıkları, bir kez daha Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.