Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:35

Üniversitelerde kar tatili var mı? sorusunun yanıtı üniversiteliler tarafından merak ediliyor. Peki, 20-21 Şubat üniversitelerde kar tatili var mı? Üniversitelerde kar tatili oluyor mu?

ÜNİVERSİTELERDE KAR TATİLİ VAR MI?

Üniversiteler, öğrencilerin ve personelin güvenliğini ön planda tutarak bu tür kararları alır. Kar tatili ilan edilen günlerde, üniversiteler genellikle derslerin iptal edilmesini ya da çevrimiçi ortamda yapılmasını tercih ederler.

Ancak her üniversitenin kar tatili uygulama kriterleri farklı olabilir, bu nedenle öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri önemlidir.