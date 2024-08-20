20 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:04

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:04

MANİSA ilinde 20 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-20 2024-08-20 09:00:00.39-2024-08-20 15:00:15.474 saatleri arasında Sancaklıbozköy; Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., Açelya Sk., 30 Sk., Açelya, Açelya Sokak, 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 3. Çk., 14. Sk., 15. Sk., Açelya Sk., Karanfil Sk., Manisa Cd. 1. Çk., Nergis Sk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd.1. Çk., Yasemin Sk., , 13. Sk., 14., turgutlu_1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:00.39-2024-08-20 15:00:15.474 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Çatalçam; , Çatalçam Köyü İç Yolu, Çatalcam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Yayladalı; İsimsiz2, Yayladalı Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Türkali; İsimsiz13, Kısacıklar Cad., İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, Türkali Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Söğütçük; Söğütçük, İsimsiz3, İsimsiz2, Söğütcük Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Pirahmet; İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, Pirahmet Sk., Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Menteşe; Menteşe Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Kobaklar; Kobaklar Köyü İç Yolu, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Kiraz; İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kiraz Köyü İç Yolu, Kiraz Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Kaplan; Kaplan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Duğla; İsimsiz5, İsimsiz1, Patika, Duğla Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında Devlethan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:02.409-2024-08-20 15:00:12.694 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-20 2024-08-20 09:00:39.597-2024-08-20 15:00:47.408 saatleri arasında Bağyolu; BAĞYOLU, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu gülbahçe yolu, , Osmancalı Yolu, çullu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:49.657-2024-08-20 15:00:58.902 saatleri arasında Bağyolu; BAĞYOLU, Üçpınar Yolu, çullu, bağyolu gülbahçe yolu, bağyolu, bağ yolu iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:49.657-2024-08-20 15:00:58.902 saatleri arasında Gülbahçe; bağyolu gülbahçe yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 09:00:58.52-2024-08-20 15:00:06.947 saatleri arasında Muradiye; AYVALI, Şahane Sk., ZÜMRÜT, UYUMAZ, Manisa Cd., yağhane, zümrüt, Gül Sk., GÖKSU, ERBİL, DÜZYOL, BAYINDIR, BAHÇE, 93, 89, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 12:00:00.954-2024-08-20 18:00:00.578 saatleri arasında Muradiye; BAYINDIR, kazım karabekir, 88, ÜRGEN, MESİR, Kıvrak Sk., kazımkarabekir, YERCAN, kazımkarabekir, yercan, 60. Sk., 62. Sk., 89 Sk., 91, AYVALI, DEDE, Dede Çk., KAZIM KARABEKİR, GÖKSU, Dede elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 12:00:08.885-2024-08-20 13:00:17.946 saatleri arasında Muradiye; 26. Sk., 31. Sk., 47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-20 2024-08-20 10:00:24.888-2024-08-20 14:00:42.645 saatleri arasında Adala; Cami Sk., 50.YIL, Çolak Sk., Yıldız Sk., Umut Sk., Türkmen Sk., Taş Sk., Petek Sk., Paşa Sk., Namık Kemal Sk., MİLLİ EGEMENLİK, Kıbrıs Cd., Kocatepe Sk., Kardeş Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Karam Sk., Kahramanlar Sk., HÜRRİYET, Göksu Sk., Göknur Sk., Gazi Cd., Fidan Sk., Fatih Sk., Bağarası Sk., Barbaros Sk., Bahçe Sk., Akar Sk., Adala Yolu, 50. Yıl Cd. 8. Sk., 50. Yıl Cd. 7. Sk., 50. Yıl Cd. 5. Sk., 50. Yıl Cd. 3. Sk., 50. Yıl Cd. 1. Sk., İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz106, İsimsiz102, İsimsiz86, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 10:00:24.888-2024-08-20 14:00:42.645 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-20 2024-08-20 10:00:24.917-2024-08-20 15:00:33.491 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz120, cirit sahası, İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-20 2024-08-20 10:00:24.917-2024-08-20 15:00:33.491 saatleri arasında Eskicami; , İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz157, şehir perakende elektrik kesintisi yaşanacaktır.