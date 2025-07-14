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20'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Eylem Yeşilkaya'nın katil zanlısı yakalandı

20'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Eylem Yeşilkaya'nın katil zanlısı yakalandı

14.07.2025 11:37:00
Güncellenme:
ANKA
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20'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Eylem Yeşilkaya'nın katil zanlısı yakalandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, birlikte yaşadığı erkek tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki çocuk annesi Eylem Yeşilkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Y., polis ekiplerince bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olay, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Eylem Yeşilkaya ile bir süredir geçimsizlik yaşayan Ö.Y. arasında tartışma çıktı. 

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Y., Yeşilkaya’yı vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan zanlı Ö.Y., Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir gün sonra yakalandı. 

Şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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