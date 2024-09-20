20 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:13

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:13

SAKARYA ilinde 20 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FATİH CD., FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, PINAR SK., SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, BAYIR/1, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/12, POLAT CD., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3104., 3105., 3304., 3305, 4101., 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ-, MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., ANKARA CD., ÇAVUSLAR, HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD., NEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ATILIM SK., GİZEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 882 NOLU SK., 884 NOLU, 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AK SK., ATLI SK., BAHTİYAR SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., DIBEKTAS, DINÇ, DİBEKTAŞ CD., DİNÇ SK., ERKAN SK., EVREN, EVREN SK., GENÇ SK., GÜVERCİN SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KADER SK., KANARYA SK., KISMET SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MELEK SK., METE SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RENK SK., SEDA SK., SEHA SK., SONGÜL, SONGÜL SK., TANIŞ SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, VİŞNE SK., ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 855 NOLU, 876 NOLU, 881 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU SK., 898 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., KARDEŞ SK., METE, ŞAKRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5463 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, KARAKÖY, KARAKÖY CD., NEVIYE, SETALTI CD., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER mahallelerinde 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., ANKARA, KARTALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERİYE, DEMIRAÇMA, KADIKÖY mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOGLU_1, İsimsiz107, MERKEZ/68, YALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMİRAÇMA mahallelerinde BEYOGLU/2, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., ESENTEPE, MERKEZ/75 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, CUMHURİYET CD., ÇENGEL, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HOCA ABDULLAH EFENDI, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, HABİPLER SK., MENDERES, MENDERES CD., PINARBASI, SAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, BELDİBİ, DEGIRMENDERE, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE mahallelerinde 1091 SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, CİVEK SK., REŞADİYE, TAŞBURUN SK., TEPE, TEPE SK., TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DÜZYAZI, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1017 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1047 SK., 1049 SK., 1062 SK., 1063, 1063 SK., 1065, 1065 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1070 SK., 1076, 1078 SK., 1081 SK., 2001, 2009 SK., 2010 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2016 SK., 2019 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2024 SK., 2032 SK., 2033, 2035 SK., 2037 SK., 2044, 2047 SK., 2049, 2053, 2053 SK., 2056, 2056 SK., 2069, 2071, 2075 SK., 2077, 2077 SK., 2083, 2083 SK., 2085, 2095, DÜZYAZI SK., ŞEREFİYE SK., YUVALAK, YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1003 SK., 1015 SK., 1031, 1031 SK., 1040 SK., 1045 SK., 1067, 1069 SK., 1070, 1076 SK., 1080 SK., 13002. SK., 2012, 2017 SK., 2018 SK., 2025, 2025 SK., 2031 SK., 2033 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044 SK., 2049 SK., 2050 SK., 2051 SK., 2052, 2052 SK., 2055, 2055 SK., 2057 SK., 2059, 2060, 2063 SK., 2065 SK., 2069 SK., 2072 SK., 2073 SK., 2085 SK., ADA CD., YAĞCILAR CD., YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, SALIHIYE, SALİHİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARABACI SK., ARSLAN, ASLI, ASLI SK., ATAK, AVCILAR SK., AYDINLAR, BABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAHAR SK., BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BOĞAZ SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAMI, CAMİ, CEYLAN, CEYLAN SK., CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CIRITÇI-, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIMEN, ÇIRACILAR, ÇIRACILAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, D-140, DALGIÇ SK., DEFNE, DEFNE SK., DEĞİRMENDERE, DEPO, DERE_2, DERYA, DERYA SK., DOGAN, DORUK, DORUK SK., DÜGLEN, DÜĞLEN SK., ESENTEPE SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., FATİH, FIRAT, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜLEN, GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HALİL İBRAHİM SERT CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HUZUR, HUZUR/1, HÜRRIYET, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, İSTİKLAL CD., KALKAVAN, KANAL, KANAL SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARACA SK., KARANFİL SK., KARSLI, KARSLI SK., KARTAL SK., KAYA, KAYA SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIREMITÇI, KIŞLAALANI CD., KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., KÜÇÜK SK., LALE SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ_1, MESCIT, MESCİT SK., MESELIK, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEŞELİK, MEŞELİK CD., MEYDAN, MEYDAN SK., MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., OGUZLAR, OKUL SK., OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, PAPATYA, PAPATYA SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., RAGIP GÜZEL SK., SAHIN, SAKARYA, SAKARYA CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TERCAN, TERCAN SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, UZUN SK., VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK., YILDIRIM SK., YÖNET, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, HACIYAKUP, ULUCAMII mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., GEVYE TARAKLI YOLU, PAŞALAR SK., TERMAL CD., TOKİ EVLERİ SK., TOKİ İÇİ YOLU, TOMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY mahallelerinde 602 SK., 603, 603 SK., ÇAYBASI, HACILAR, TÜRBE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, HACIKÖY, MOLLAKÖY mahallelerinde 1301, 601 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 604/1, 605 SK., 607 SK., 608 SK., FUADIYE CD, FUADİYE CD CD., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR CD., KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA mahallelerinde 2003, 2003 sokak, 2004, 2008, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., FATIH, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, ISTIKLAL, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ mahallelerinde 825 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 15/1, 335 SK., 343 SK., 344, 344 SK., 345, 345 SK., 346-, 346 SK., 346/1, 346/1 SK., 348 SK., 349, 350 SK., 352 SK., 364, 401, 401 SK., 402 SK., 414 SK., 415, 419, 419 SK., 420, 587, BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., SONBAHAR, SONBAHAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1015, 1015., ANAFARTALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1009, 1011, 1016, 1017, ADNAN MENDERES CD., ATATÜRK CD., BALCILAR, BALCILAR CD., ÇINAR SK., HALIT MOLLA, İNCE SK., KIRAZ SK., KİRAZ SK., NİLÜFER SK., ORHAN GAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 32. SK., 33. SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ATATÜRK BULVAR, BÖKE DERE SK., ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DR. FAKIH SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., EMEK SK., GÜMÜŞ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., KARAPINAR/15, KAVAKDİBİ SK., KILIÇ ASLAN SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MEHMET AKIF CD., MELTEM SK., MIMAR SINAN CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NENE HATUN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHANGAZİ CD., ORMAN SK., PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, SAKIN, SARAY SK., SEDAT ERYIGIT, SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SILA, ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN/2, YUNUS EMRE, ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 3. SK., 5. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY, ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS SK., BİLGE SK., BOTANİK SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., ÇETİN SK., DESTAN SK., DOĞA SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESER SK., ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FARABİ SK., FOTO, FOTO SK., GEDİZ SK., GELİŞİM SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER, GÜRBÜZ SK., HASAN ÇAVUŞ SK., IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PARK İÇİ YOLU, PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE, REFET BELE SK., SAİT FAİK SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., ŞAHİN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 30. SK., BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., DÖNER SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., PARK SK., YAVUZ SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.