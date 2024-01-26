20 ilde çocuk istismarı soruşturması: 35 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 20:59

Güncelleme: 26.01.2024 - 20:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi.

Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü.

Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.