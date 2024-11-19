20 kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'deki çocuk hakları ihlalleri gündemde

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:57

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:57

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye'deki çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti. Prof. Dr. Uyan Semerci, çocuk ölümleri, istismar, ihmal ve şiddet olaylarının giderek arttığını belirterek, bu ihlallerin önlenmesi için kapsayıcı ve etkin politikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“YASAL ÇERÇEVE GÜÇLENDİRİLMELİ”

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul yıldönümü olan 20 Kasım’ın, çocuk haklarının önemini hatırlattığını belirten Prof. Dr. Uyan Semerci, Türkiye’nin yasal düzenlemelere sahip olmasına rağmen bölgesel ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin çocukların haklarına erişiminde büyük farklar yarattığını söyledi.

“Çocukların yaşam hakkı başta olmak üzere istismar, ihmal ve şiddeti önleyecek mekanizmalar oluşturulmalı. Çocukların ihtiyaçlarını ve seslerini dikkate alan politikalar geliştirilmeli” diyen Prof. Dr. Uyan Semerci, yasal düzenlemelerin etkin uygulanması için izleme mekanizmaları ve hesap verebilirlik tedbirlerinin önemine işaret etti.

“DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA”

Dezavantajlı ailelerin çocuklarının sosyo-ekonomik eşitsizliklerden daha olumsuz etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Uyan Semerci, çocukların tarlalarda ya da atölyelerde çalıştırılması, ev işleriyle uğraşması ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin yükünü üstlenmek zorunda kalmasının büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Pandemi, ekonomik kriz ve depremler gibi çoklu krizlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Prof. Dr. Uyan Semerci, “Bu afet ve krizler, çocukların hayatında önemli rol oynayan yetişkinleri de etkileyerek daha büyük bir zorluk yaratıyor” dedi.

Prof. Dr. Uyan Semerci, Türkiye’de son dönemde artan çocuk hak ihlallerine dikkat çekerek şu örnekleri verdi:

İzmir’de 5 çocuğun bir yangında hayatını kaybetmesi,

Yenidoğan ölümleri,

Kamuoyunu derinden sarsan Narin cinayeti.

“Çocuk ölümleriyle karşılaştığımız her olayda, bu ihlallerin bir daha yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini sorgulamalıyız” dedi.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

Özellikle kız çocuklarının eğitime erişiminde büyük engeller olduğunu belirten Prof. Dr. Uyan Semerci, sosyo-ekonomik eşitsizliklerin kız çocuklarının erken yaşta ev işleri ve bakım sorumluluklarını üstlenmelerine neden olduğunu söyledi. “Bu durum eğitimlerini tamamlamalarını engelliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyaları ve iyi uygulamalar yaygınlaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE

Okullarda, sosyal medyada ve toplumun genelinde çocuklara yönelik şiddet konusuna değinen Prof. Dr. Uyan Semerci, “Akran zorbalığı dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddetle mücadelede farkındalık artırılmalı. Kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik politikalar da önceliklendirilmelidir” dedi.