20 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:36

İstanbul ilinde 20 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATALAY, DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YENİ ASIR, YENİ NESİL sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, ASENA, BENT ÇIKMAZI, DÜĞÜN SALONU, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARUN ÇIKMAZI, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HAYRAN, HERCAİ ÇIKMAZI, PINARCA, SAĞLIK OCAĞI, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YILDIZ, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, GÜLDEN ÇIKMAZI, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, VAKİT ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/03/2024 11:00:00 - 20/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 20/03/2024 12:00:00 - 20/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHARİYE YOLU, ESKİ MAHKEME, EYÜP HAMAMI, FAHRİ KORUTÜRK, SULTAN REŞAT, SİLAHTARAĞA sk / İSLAMBEY mah FAHRİ KORUTÜRK, HALİTPAŞA, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 20/03/2024 09:30:00 - 20/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , RAMİ EYÜP YOLU, SİLAHTAR HÜSEYİN, TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1., KURU GIDA 4., KURU GIDA 8., RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 20/03/2024 11:30:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah ABDİ SUBAŞI, BÂKİ DEDE, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, FENER KİREÇHANE, TOPÇUBAŞI, YALDIZCI, YILDIRIM sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, İNCEBEL sk bölgelerinde 20/03/2024 12:00:00 - 20/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 20/03/2024 10:00:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKÇORA, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU, MONDROS sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 20/03/2024 12:00:00 - 20/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DOLUNAY, FEHİM ERTAŞ, NİDA, SARMAŞIK, YAMANDAĞ, ÇETİN EMEÇ, İNAN sk bölgelerinde 20/03/2024 13:00:00 - 20/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, PERİHAN, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İYİNİYET sk bölgelerinde 20/03/2024 10:00:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah GENÇ OSMAN, KOCATEPE, REYHAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER sk / YEŞİLOVA mah 1.TERZİ, 3.OĞUZHAN, 3.İNCİ, 4.SELVİ, 5.ÇİMEN, KAHRAMANLAR, REYHAN, TANSEL sk bölgelerinde 20/03/2024 10:00:00 - 20/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.AYDINLAR, 1.GENÇTÜRK, 1.KEKLİK, 1.YUNUS EMRE, 1.ÇAĞLAR, 1.İNCİ, 1407., 1410., 1422. ÇIKMAZ, 2. ZÜMRÜT, 2.KASIMPATI, 2.MEVLANA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 4.LALE, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, ALBAYRAK, HALKALI İSTASYON, KARAGÜL, KIVIRCIK, KURUBAYIR, KÖMÜRCÜ YOLU, MİLLET, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, VOLKAN, YENİ MEKTEP, ÇAYIRDÜZÜ, ÇINARLI, ÇİÇEKLİ, ÖĞRETMEN, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 20/03/2024 11:30:00 - 20/03/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, KAZIM KARABEKİR, TEKİN sk / TERAZİDERE mah AKPINAR, EMİN NİHAT SÖZERİ, ESENLER, KAZIM KARABEKİR, KIRIM, TEKİN sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, OĞUZHAN, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 20/03/2024 01:30:00 - 20/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA, MİNE sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 20/03/2024 13:00:00 - 20/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2509. sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 20/03/2024 11:00:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKÇE sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ÇİÇEK sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AYDIN , HİLAL 2, IHLAMUR, IRMAK, KÖPRÜBAŞI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, OĞUZHAN, SERAP, YAYA , ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİTLENBİK, İBRAHİM ÇALLI, ŞİRİN sk / ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, BEYAZGÜLLER , BİLGE 2, DEREBOYU 1, DOLUNAY, NARLIBAHÇE, SERKAN, SEZGİN 1, SEÇKİN, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 20/03/2024 09:00:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. sk bölgelerinde 20/03/2024 10:00:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALİ RIZA BEY sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/03/2024 10:00:00 - 20/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1718., 1723., 1725. sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309. sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2634. sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3102., 3136. sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 20/03/2024 00:00:00 - 20/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah HANIMELLER sk bölgelerinde 20/03/2024 00:05:00 - 20/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk bölgelerinde 20/03/2024 00:05:00 - 20/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / İSMETPAŞA mah 116., 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 127., 128., 140., 142., 143., 144., 145., 149., 154., 155., 91., ORDU sk bölgelerinde 20/03/2024 10:00:00 - 20/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.