20 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:59

MANİSA ilinde 20 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 08:30:27.94-2025-03-20 10:30:58.696 saatleri arasında Gümülceli; özgür sokak, iç yol, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, güneş çıkmazı, , İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz41, BARIŞ, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz22, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz36, Ata Cd., Aydın Çıkmazı, Barış Cd., Bayrak, Belediye, Deniz Sk., Ege, Esen, Fatih, Gediz, Gneş Çıkmazı, Huzur, Hürriyet, Kahraman, Kartal, Meriç, Mimar Sinan, Okul, Okul Çıkmazı, Pınar, Sakarya, Sedef, Toros, Ufuk Çıkmazı, Ulaş, Vatan, Zafer Çıkmazı, Çağdaş, Çağrı, Özgür, PINAR, İstiklal, Şehit Bülent Kaya, Şehit Muzaffer Yalçıner elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 08:30:27.94-2025-03-20 10:30:58.696 saatleri arasında Koldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 17:30:52.531-2025-03-20 19:30:03.607 saatleri arasında Gümülceli; iç yol, özgür sokak, Şehit Muzaffer Yalçıner, Şehit Bülent Kaya, İstiklal, Özgür, Çağrı, Gneş Çıkmazı, Fatih, Esen, Ege, Deniz Sk., Belediye, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, PINAR, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, BARIŞ, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz22, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz36, Ata Cd., Aydın Çıkmazı, Barış Cd., Bayrak, Mimar Sinan, , güneş çıkmazı, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, Meriç, Kartal, Kahraman, Hürriyet, Huzur, Gediz, Çağdaş, Zafer Çıkmazı, Vatan, Ulaş, Ufuk Çıkmazı, Toros, Sedef, Sakarya, Pınar, Okul Çıkmazı, Okul elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 17:30:52.531-2025-03-20 19:30:03.607 saatleri arasında Koldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 08:30:27.94-2025-03-20 10:30:58.696 saatleri arasında Yeşilköy; , yeşilköy, yeşilköy iç yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yeşilköy, İsimsiz16, YEŞİLKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:19.483-2025-03-20 12:00:29.112 saatleri arasında Hamzabeyli; İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:19.483-2025-03-20 12:00:29.112 saatleri arasında Aşağıçobanisa; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:19.483-2025-03-20 12:00:29.112 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Ayvacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 11:00:05.477-2025-03-20 17:00:21.191 saatleri arasında Kağan; İsimsiz1, , İsimsiz2, Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 17:30:52.531-2025-03-20 19:30:03.607 saatleri arasında Yeşilköy; YEŞİLKÖY, İsimsiz16, yeşilköy, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, yeşilköy iç yolu, yeşilköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.419-2025-03-20 13:00:18.168 saatleri arasında Beşeylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:56.359-2025-03-20 13:00:03.238 saatleri arasında Sarıpınar; 1081, 1079. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1093. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1101. Sk., 1115. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1125. Sk., 1131. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1256. Sk., 1077. Sk., 1075. Sk., 1073. Sk., 1069. Sk., 1065 sok, sarıpınar iç yol, 1092, İsimsiz37, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz40, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz96, İsimsiz51, 1284, 1306. Sk., 1276. Sk., 1274. Sk., 1272. Sk., 1270. Sk., 1268. Sk., 1266. Sk., İsimsiz12, İsimsiz7, İsimsiz2, , 1258. Sk., 1260. Sk., 1262. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:56.359-2025-03-20 13:00:03.238 saatleri arasında Kırveli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:19.483-2025-03-20 12:00:29.112 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:19.483-2025-03-20 12:00:29.112 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Heciz; İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, Heciz Köyü İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, Heciz Sk., İsimsiz7, , Heciz Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Sevişler; , Yabacı Sk., İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz6, Sevişer Site, İsimsiz56, Sevişler Site, İsimsiz5, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Sevişler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Kum; İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, Küçükışıklar Köyü , İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz1, Savaştepe Soma Yolu, Kum Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Koyundere; Koyundere Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Kızılören; İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, Kızılören - Göktaş , Patika, Kızılören Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Karacahisar; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, Karacahisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Beyce; İsimsiz21, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz15, Patika, Beyce Köyü İç Yolu, Beyce Köyü Yolu, , İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Beyce Sk., İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Büyük Güney; , İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Büyük Işıklar; , Büyükışıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Dualar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Göktaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:44.274-2025-03-20 15:00:55.143 saatleri arasında Hatun; , Hatun Köyü Yolu, Savaştepe Soma Yolu, Hatun Köyü İç Yolu, İsimsiz37, İsimsiz54, Hatun Sk., HATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.