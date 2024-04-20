20 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 20.04.2024 - 01:35

BOLU ilinde 20 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIOGLU, KADIOĞLU, MÜSÜRLER, MÜŞÜRLER mahallelerinde DÜZAĞAÇ KÖYÜ YOLU, KADIOGLU MAHALLE YOLU, MÜSÜRLER MAHALLE YOLU, MÜŞÜRLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODORAZ, GELİNÖZÜ, KARŞIKÖY, ORMANPINAR mahallelerinde GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKINIK, ÇİTLER mahallelerinde 1 SK., 4, 4 SK., ADIKINIK/ISIMSIZ1, ÇİTLER, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YEŞİLVADİ mahallelerinde YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, N KENDISI mahallelerinde GERISLER KÖY YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde BORUCAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PEÇENEK mahallelerinde NADAS KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖLÜCEKKAYA, N KENDISI mahallelerinde BÖLÜCEKKAYA KÖY YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZCA mahallelerinde KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU+, KUZCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, ÇAMPINAR mahallelerinde AFŞAR YAYLASI, ALADAĞ KARACASU YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, ÇAMPINAR YAYLA YOLU, DOĞANCI KÖYÜ YAYLASI, ILICAKINIK KÖYÜ YAYLASI, KARACASU YUKARI YAYLASI, MESCİLER EMEN YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.