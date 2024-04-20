20 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 01:35

Güncelleme: 20.04.2024 - 01:35

DÜZCE ilinde 20 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:15-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLATEPE mahallelerinde YAYLATEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, DAĞ, KÖSELER, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YOGUNPELIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 737. CD., 739. SK., 821. SK., 824. SK., 850., KUYUMCUZADE, OVA SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, ÇAMLIEVLER, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, MERKEZ, N KENDISI, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, UZUN MUSTAFA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1. SK., 1.ÇAMLIEVLER CD., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 2.ÇAMLIEVLER CD., 2.DÜZCE BULVAR, 22. SK., 24., 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR, 8. SK., 845. SK., AKBIYIKLAR KÜME EVLER, BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, MERKEZ, OTOPARK, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2616., 2617., 2665., KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, TOKMAKTARLA, YUKARI YÖRÜK, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ, ÇİFTEPINARLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2690., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2821. SK., 2823. SK., 2826., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2835., 2836. SK., 2843. SK., 2864. SK., 2971., 2971. CD., 3051. SK., ÇIKMAZ SK., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU, KONURALP ALİ HAMZA SK., KOZULUK KÜME EVLER, SARAYYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, KARA HACIMUSA mahallelerinde 1375. CD., 1376., 1378. SK., 1387., 1388. SK., 1389. SK., 1391. SK., 1393. SK., 1395., 1405. CD., 1417., 1417. SK., 2661. SK., DÜZCE TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSE, PINARLAR CD., ŞEHİT TEĞMEN UĞUR ALTAN İLKOKU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde 348., 374. SK., BAYRAKTAR SK., FETTAH SK., GENERAL MİTHAT SK., GÖKSEL SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., MİHRİBAN SK., MİMAR SİNAN CD., NABI, NABİ SK., PARK İÇİ YOLU, ŞEHİT YALÇIN GÜZELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, CUMHURİYET, KARA HACIMUSA, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1368., 1368. SK., 1374. SK., 1408., 1412., 1413., 1418. SK., 1419., 1420., 1431., 1431. SK., 1439., 1448., 1490. CD., 2580., 2657. SK., 2658., 2658. SK., 2666., 2666. SK., 2895., 2948., SERVET BUCURGAT, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, KARA HACIMUSA mahallelerinde 1356. SK., 1369., 1369. SK., 1370. SK., 1372., 2644., 2644. CD., 2654., 2654. SK., 2656. SK., 2657., 2659., 2659. SK., 2660., 2660. SK., 2665. SK., 2667. SK., 2670. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, YENİ mahallelerinde 1161. SK., 721., 722., 791. SK., 792., 792. SK., 794. SK., KUYUMCUZADE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, N KENDISI, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 107 SK., 107., 117 SK., 118 SK., 118., 120 SK., 120. SK., 128., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DEMETEVLER, 1.DEMETEVLER CD., 1.DÜZCE BULVAR, 2.DEMETEVLER CD., 3786. SK., 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK., 4100. SK., 4101. SK., 4102. SK., 4105. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4108. SK., 4112. SK., 4115. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TURAPLAR mahallelerinde 19500., 19530., 19580., ANADOLU OTOYOLU, TURAPLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde BAYRAK, HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUDÜZÜ, YAZIPINAR mahallelerinde 1001., 1006. SK., 1008., 1008. SK., 407., 411., 411. SK., BOLU GÖLYAKA YOLU, KALICI KONUTLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, CUMAKIRI, TAŞLIK, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 205., 802. SK., 804., 814., AKINCI, AKINCI SK., BASAK, CAMİ SK., GEDİK SK., GÖK, GÖK SK., GÖL, MEHMET AKİF CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ORG RASİM BETİR CD., ORGENERAL RASİM BETİR CD., SISÇIOGLU, ŞİŞÇİOĞLU SK., TAHİR EFENDİ SK., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, CUMAKIRI, HACISÜLEYMANBEY mahallelerinde 903., 905., 905. SK., 905.sok, hacısüleymanbey yolu, ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD., SAHIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 06:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, MAHİRAĞA, SEREFIYE, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ, ŞEREFİYE, TOPÇULAR, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 1., 1. KANAL CD., 136., 137., 141., 2. KANAL, 2. KANAL CD., 403., 408., 601., 619., 629, 638, 820., 821., 822., ACAR SK., AKDERE, AKDERE SK., AKSU, BAGDAT, BAĞDAT CD., BAHAR, BAHAR SK., BATI SK., BİRLİK SK., BODUR SK., CAMİ CD., CELAL SK., ÇILIMLI, ÇILIMLI KUZEY, ÇİLİMLİ GÜNEY CD., ÇİLİMLİ KUZEY CD., DÜZCE, ELMALI, ELMALI SK., HACI HASAN SK., HACI OSMAN BEY SK., HASAN ÇELEBİ SK., HENDEK SK., HORUZ, HORUZ SK., İSHAKLAR KÖY YOLU, KALYON. SK., KANAL. SK., KARADERE SK., LÜTFÜOĞLU SK., NECIP, NECİP SK., OKUL CD., OKUL., OKUL2 SK., ÖZBAL SK., PIRPIR, PIRPIR CD., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ CD.Sİ SK., SURATOĞLU SK., TOK SK., TÜRBE CD., UYANIK SK., UYSAL SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, YAKA, YENİ mahallelerinde 230., 303., 311. SK., 315. SK., 316., 345., 357. SK., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, ÇELİK SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜMÜS, KELEŞ SK., PAK SK., ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TÜREDİ SK., YENİ SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, YENI, YENİ mahallelerinde 316. SK., 402, 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405, 405. SK., 410. SK., 422. SK., 423. SK., 424. SK., 425 SK., HÜRRİYET CD., OKULLAR CD., ŞHT. BURHAN BEDİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 20 Nisan Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKSU mahallelerinde SOĞUKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.